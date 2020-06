Article publié le 03/06/2020 à 09:34 | Lu 127 fois Socoon : l'appli de proximité qui facilite l'entraide intergénérationnelle





Pratiquement chaque semaine voit l’arrivée sur le marché d’une nouvelle « appli » solidaire qui vise à pallier l’isolement des seniors et des personnes âgées, notamment par l’aide de proximité entre voisins. Dernière en date ? Socoon qui vient de se lancer dans le département des Yvelines près de Paris.

De plus en plus d’applications (ou « appli ») s’intéressent aux problématiques seniors. Normal dans un monde de plus en plus connecté, mais vieillissant.



Ces petits programmes qui s’installent sur les smartphones (pour faire simple) aident pour les uns, les aidants à s’organiser, pour les autres, vérifient que vous n’êtes pas trop sédentaires, vous permet de suivre vos prises de médicaments au quotidien, etc.



Il en existe pour à peu près tout et parfois n’importe quoi, il faut bien le dire… Seul l’intérêt qu’elles suscitent, l’aide qu’elles apportent réellement et une bonne communication permettront aux meilleures de tenir dans la durée. Et certaines s’installeront à coup sûr dans nos vies pour devenir indispensables. D’autres pas.



L’une des dernières en date ? Socoon. Il s’agit d’une toute jeune start-up née en février 2020. Dans la pratique, il s’agit d’une plateforme solidaire intergénérationnelle entre voisins (ce n’est pas la première et probablement pas la dernière). En d’autres termes, cette appli doit permettre de rendre des services bénévoles -ou rémunérés- aux personnes âgées isolées qui nous entourent.



Le projet Socoon est né des nombreuses histoires de solitude et d’isolement rapportées par l’épouse de Tristan de Vasselot, le créateur de cette appli. En effet, depuis huit ans, elle exerce le métier de mandataire judiciaire auprès de majeurs protégés, c’est-à-dire sous tutelle et curatelle. Elle s’est occupée exclusivement de personnes âgées et connait très bien leurs besoins et le fonctionnement des services sociaux.



À l’immense solitude des seniors s’ajoute la détresse de leurs proches, quand ils ne peuvent pas les aider autant qu’ils le souhaiteraient à cause de l’éloignement et de leurs obligations familiales ou professionnelles. Être confronté au vieillissement soudain d’un proche qui vit loin de chez soi est une source constante d’angoisse, d’inquiétude, et même de culpabilité.



Au début de l’année 2019, Tristan et sa compagne décident donc d’apporter leur pierre à l’édifice avec cette solution misant sur la technologie, pour alléger la charge qui pèse sur les aidants et créer une communauté autour des seniors.



Dans la pratique, elle met en relation des personnes âgées en perte d’autonomie avec des intervenants vivant à proximité de leur domicile, les « Socooneurs ». Sur demande de la personne âgée ou de ses proches, les Socooneurs donnent un coup de main (payant ou gratuit à vous de choisir) et accompagnent les « Socoonés » (les ainés) dans leur vie quotidienne.



« Connecter toutes ces solitudes, des plus jeunes aux plus anciens, réhabiliter l’authenticité du lien social de proximité, remettre de l’entraide au cœur des relations intergénérationnelles, voilà des sujets qui devraient animer les propositions des équipes en campagne pour les prochaines municipales » remarque Tristan.



Et d’ajouter : « chez Socoon, nous avons justement voulu construire une application qui réponde le mieux possible à ces enjeux. Accessible à tous, gratuite, elle s’appuie sur le meilleur du digital pour reconstruire le lien social de proximité et faciliter l’entraide intergénérationnelle ».









