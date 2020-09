So Good Botanicals : des cosmétiques naturels en provenance de Hong Kong

Leur postulat de base : TLC, pour Treatment, Love and Care (traitement, amour et soin). Et leurs ingrédients principaux : des graisses saines et des protections naturelles issues des plantes et des fleurs. Des antibiotiques, des antioxydants, des antifongiques, tous naturels de même que les vitamines, les acides gras et les minéraux.



En tout, une vingtaine de références qui vont du traitement de l’acné à l’entretien des peaux matures sous la forme de masques, de crèmes, de sérums, de baumes, etc. Côté prix, il faut compter entre 25 et 150 euros selon les produits.