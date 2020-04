Article publié le 03/04/2020 à 02:00 | Lu 113 fois Smeg CGF01 : oh la bonne odeur de café moulu ! Juste au moment où vous pensiez vous être habitué au mauvais café de ces temps confinés, voici que l’air se remplit de la bonne odeur des grains de café moulu.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Cette CGF01 est fabriquée en aluminium moulé sous pression et en acier inoxydable conique pour une mouture homogène qui, selon Smeg, « préserve les arômes du café sans en altérer la saveur ».



Disponible dans les finitions emblématiques de la marque au style années 50, ce moule, à café peut également être utilisé avec la machine à expresso ECF01 et la cafetière filtre DCF02. A acheter en ligne sur le site de la marque.



