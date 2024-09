Smart-Bear : une grande étude européenne pour l'autonomie des seniors Une initiative d'envergure européenne nommée Smart-Bear recrute actuellement des volontaires seniors dans toute l'Europe. L'objectif principal de ce projet de recherche : permettre aux personnes âgées de vivre plus longtemps à leur domicile de manière autonome et en bonne santé. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 5 Septembre 2024





L'étude se focalise principalement sur la collecte et l'analyse de données relatives à la santé et au bien-être des seniors. Les participants recherchés sont donc principalement des personnes âgées de 65 à 80 ans ayant la capacité d'utiliser des appareils connectés et présentant au moins deux des caractéristiques suivantes :

maladies cardiovasculaires (comme l’hypertension ou l’insuffisance cardiaque),

troubles de l’équilibre,

fragilité,

troubles de l’humeur (dépression, anxiété), ou encore

troubles cognitifs légers (perte de mémoire, désorientation). Concrètement, les participants à l'étude seront équipés d'appareils connectés spécialement conçus pour surveiller divers paramètres physiologiques et environnementaux ; des dispositifs qui incluent, entre autres : des capteurs de mouvement, des montres intelligentes et des balances connectées.



Les volontaires jouent un rôle crucial dans cette étude et leur participation permettra aux chercheurs de comprendre comment les technologies peuvent contribuer à prolonger l'autonomie des personnes âgées. En outre, les résultats obtenus auront pour ambition d'orienter les décisions politiques et les innovations technologiques futures, afin de promouvoir l'autonomie des personnes âgées à domicile.



Dans l'immédiat, Smartbear souhaite recruter 4000 volontaires dans les pays partenaires de l'étude, dont 800 dans l'hexagone. Le projet, qui a a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation de l'Union Européenne , est coordonné en France par l’association incubatrice de communautés e-santé



Les personnes intéressées de contribuer à cette démarche scientifique, qui pourrait redéfinir le quotidien des générations futures, peuvent consulter le site Internet



Liste des centres hospitaliers partenaires de l'étude Smartbear CHRU AMIENS-PICARDIE

CHRU CAEN-NORMANDIE

CHU DE LILLE

CHU DE NICE CIMIEZ

CH DE ST-BRIEUC

CH DE VALENCIENNES

CH D'ARRAS

CHU GRENOBLE ALPES

GHICL (LILLE) - Hôpital Saint-Philibert

CHU DE RENNES

CH de LA ROCHELLE

CH de SAINT QUENTIN







