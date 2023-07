"Slow Diabète - Mon été 2023 " : le nouveau programme d'accompagnement de la FFD La Fédération Française des Diabétiques (FFD) vient de dévoiler son nouveau programme (virtuel) d’accompagnement baptisé « Slow Diabète – Mon été 2023 » qui se déroulera du 24 juillet jusqu’au 27 août prochain ! Durant plus d’un mois, les personnes inscrites recevront plusieurs fois par semaine, par mail, de nombreuses ressources pratiques en vidéos, audios ou encore des fiches pratiques visant à mieux vivre avec la maladie.











Dans ce contexte, et pour les aider au mieux à développer un mode de vie permettant de se réaliser pleinement tout en contrôlant la maladie, la FFD lance donc aujourd’hui, ce nouveau programme estival et virtuel baptisé : « Mon été Slow Diabète 2023 ».



Rencontrer des personnes qui partagent le même quotidien, approfondir ses connaissances sur le diabète, partager son expérience et son vécu, découvrir ou redécouvrir la notion d’équilibre… Il y a mille et une raisons de rejoindre le prochain programme Slow Diabète Estival !



En tout, cinq semaines de conseils pour trouver son équilibre : à travers ce programme qui propose à chacun une parenthèse (personne vivant avec un diabète, proche de patient, pair-aidant ou encore professionnel de santé), l’idée est de profiter de l’été pour explorer les quatre piliers de la gestion du diabète, accompagné par des professionnels de qualité :

La gestion de son alimentation La pratique d’une activité physique régulière L’adhésion à un traitement adapté Le maintien d’une bonne santé mentale



Créés depuis plus de deux ans, les différents programmes Slow Diabète accompagnent les patients atteints de diabète de type 1, de type 2 ou de diabète gestationnel afin de leur permettre de vivre leurs diabètes autrement. Ils s’adressent également aux proches, parents, conjoints ou amis de personnes atteintes de diabète.



Chaque année, depuis 2020, deux à trois programmes sont prévus par la Fédération. Aujourd’hui, ce sont déjà près de 17.000 personnes qui ont rejoint le mouvement et ont suivi les huit précédents programmes.



Pour s'inscrire au programme. Avec son réseau d'environ 100 associations locales et de délégations, réparties sur l'ensemble du territoire et son siège national, la FFD a pour vocation de représenter les 4 millions de patients diabétiques. Elle est majoritairement financée par la générosité de ses donateurs et mécènes sans qui rien ne serait possible.

