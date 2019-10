Article publié le 24/10/2019 à 11:41 | Lu 53 fois Sloggi : une granny rappeuse au coeur de sa campagne de com' pour sa Big Pants Cette année, sloggi casse les codes à l’occasion de ses 40 ans en célébrant son anniversaire à travers un clip de rap inédit mettant en scène une granny (comprendre une grand-mère) fun et décalée en présence de son équipe de filles composée de danseuses et d’influenceuses venant des quatre coins du monde. De la com’ intergénérationnelle un tantinet provocateur !

L’influenceur Megan Vlt a été choisie afin de représenter la France dans cette vidéo inspirée de l’esthétique des clips phares des années 90 aux plans colorés et hautement chorégraphiés. La musique, la danse et les modèles sloggi traversent les générations avec toujours les mêmes valeurs propres à la marque, décalé, fun et joyeux !



La musique du clip n’est autre que la célèbre chanson « Baby got back » de Sir Mix-a-lot sur laquellela marque de sous-vêtements a, pour l’occasion, réécrit intégralement les paroles afin de rendre hommage à ses BIG Pants (petites culottes de grandes tailles).



Et quoi de mieux que de mettre en avant une super granny dans ce vidéo clip pour retranscrire l’héritage de sloggi et pour parler à toutes les générations (une grande tendance dans le marketing et la communication comme le montre également la dernière publicité d’Eric Bompard qui met en scène toute une famille portant ses pulls en cachemire).



Chez sloggi, on s’assume jusqu’au bout des doigts (et des fesses), et cela passe forcément par le produit iconique qui a fait le succès de la marque à son lancement : la petite culotte en coton avec la fibre LYCRA ! Il y a 40 ans, la marque faisait sa révolution coton, en proposant sa culotte blanche BASIC. Elle imaginait alors le guipage, une technique consistant à enrouler un fil de coton autour d’un fil LYCRA rendant sa BASIC ultra confortable et à la douceur inégalable. Depuis, elle a conquis des millions de consommatrices ultra fidèles à leur culotte préférée.



En 2019, l’iconique culotte blanche taille haute se refait une beauté et pour ses quarante ans. De fait, la Big Pants de Granny se dévoile dans une nouvelle version totalement revolving vintage ! La culotte The 79 avec son mélange coton + fibre LYCRA s’annonce incroyablement confortable. Dotée d’un élastique taille haute, de fronçures au niveau des fesses, elle est plus échancrée que la traditionnelle culotte en coton.



Pour la saison AH19, elle se décline en blanc, noir et bordeaux. A noter un packaging aux inspirations retro faisant échos aux cassettes des années 70.











