Article publié le 14/09/2022 à 11:24 | Lu 103 fois Six idées de business en ligne à mettre en place quand on est retraité





L'un des gros avantages des entreprises en ligne est qu'elles ne nécessitent pas trop d'efforts, ni même de gros investissements. Ce qui en fait une excellente option pour les retraités, souvent avec une belle expérience professionnelle derrière eux, qui souhaitent mettre en place un complément de revenu toujours bienvenu. Dans cet esprit, voici quelques pistes de business en ligne possible…

Se lancer dans le commerce électronique

C’est l’option la plus simple à mettre en place. Surtout en tant que senior : ouvrir une boutique en ligne, un site de e-commerce. Le plus compliqué dans cette histoire ? Trouver les produits que vous allez pouvoir vendre !



Le champ des possibles est vaste : cela va de simples t-shirts imprimés à des produits spécifiques pour les seniors ou les personnes âgées… Si vous êtes créatif ou « bon de vos mains » (ébénisterie, couture, photos, etc.), vous pouvez aussi essayer de commercialiser vos propres créations. Des sites comme Etsy vous permettront de vendre vos articles faits à la main.



Vous pouvez aussi essayer d’acheter et revendre des produits de collection, d’occasion ou des petites antiquités. Cela, en fonction de vos connaissances et/ou de vos passions. L’idée : acheter pas cher et vendre avec une bonne marge. Le b.a.ba des affaires.



Devenir consultant indépendant

Cela existe depuis quelques années déjà. L’idée ? Devenir consultant indépendant. Un job idéal pour un retraité qui peut mettre à profit ses longues années d’expérience dans son ancien travail. Cela vous permet de travailler selon vos envies et à votre rythme. Avec de nombreux clients ou avec uniquement quelques entreprises triées sur le volet.



Dans tous les cas de figure, sachez qu’il est primordial de conserver une trace de vos contrats ! Le « papier » restant souvent la règle dans cet univers de métier. Il est bon de les numériser afin de pouvoir les stocker et les partager en toute sécurité.



Si vous souhaitez apprendre comment procéder, vous pouvez



Lancer un blog ou une chaîne Youtube

Si vous avez la fibre « communicante » voici une bonne idée de « petit business » à mettre en place. En effet, depuis quelques années, les seniors ont la côte sur Youtube, sur Instagram ou encore sur Tiktok !



Ils sont de plus en plus nombreux à se lancer, les uns proposant des recettes, les autres étant plus tournés vers la mécanique, d’autres encore deviennent mannequin ou développent une chaine spécialisée dans l’histoire, la philatélie ou la géopolitique.



La communauté des seniors sur ces réseaux sociaux est de plus en plus vaste et touche différents publics : autant leurs semblables que des internautes plus jeunes qui sont souvent séduits, justement, par les retours d’expérience des anciens sur de nombreux sujets.



Devenir un auteur d'e-book

Si vous aimez écrire et rédiger, pourquoi ne pas devenir auteur ou rédacteur sur les thématiques qui vous tiennent à cœur ? En effet, il existe de nos jours de nombreuses façons de gagner de l'argent en tant qu'écrivain. Et si vous souhaitez publier vous-même votre e-book, il vous suffit simplement d’un outil de traitement de texte et d’un convertisseur PDF.



Et n’allez pas imaginer qu’il est impossible de vendre vos e-books ! Si vous avez une bonne idée, une thématique que vous maitrisez parfaitement et que vous avez de surcroit, une communauté active à laquelle vous participez, cela pourrait vous suffire pour réaliser quelques ventes.



Vous pouvez ensuite travailler différents biais de communication. Par exemple, en créant quelques pages de lecture disponibles gratuitement à l’essai. Il vous suffit ensuite d’envoyer des emails faisant la promotion de votre livre.



Vous devez, cependant, vous assurer de choisir un bon service de réponse automatique et d’obtenir la permission de toute personne que vous allez inclure sur votre liste. Quelque chose que vous pouvez facilement faire sur une



Une autre option serait d'acheter des carnets d’adresse auprès d’entreprises spécialisées. Elles possèdent des fichiers et peuvent s’occuper d’envois d’emails en votre nom. Par contre, sachez qu’ils facturent des frais fixes par e-mail mais il sont généralement en mesure de garantir un certain nombre de visiteurs ou de clients.



Devenir coach de carrière ou de vie

De nos jours, de nombreuses personnes sont en recherche d’experts capables de faire du coaching de carrière ou de vie. C’est très tendance.



Ainsi, si vous avez eu du succès dans votre domaine d’activité au cours de votre longue carrière, et si vous pensez avoir les compétences pour transmettre vos savoirs ou conseiller vos semblables, c’est une idée de business à envisager.



Là encore, vous pouvez vous organiser comme bon vous semble, selon vos horaires et une bonne partie du travail est faisable en ligne, notamment via des rendez-vous vidéo.



Devenir tuteur en ligne

Devenir tuteur en ligne est une autre excellente option pour un retraité ayant de l'expertise. Si vous êtes bons en langue ou bilingue, vous pouvez obtenir au préalable, une certification pour enseigner les langues très facilement en



Voici donc ici quelques pistes de réflexion. Mais bien évidemment, cette liste est non exhaustive. Il existe bien sûr de très nombreuses opportunités de business en ligne. Il s’agit juste de trouver la bonne. Et de s’y mettre. Bon courage. C’est l’option la plus simple à mettre en place. Surtout en tant que senior : ouvrir une boutique en ligne, un site de e-commerce. Le plus compliqué dans cette histoire ? Trouver les produits que vous allez pouvoir vendre !Le champ des possibles est vaste : cela va de simples t-shirts imprimés à des produits spécifiques pour les seniors ou les personnes âgées… Si vous êtes créatif ou « bon de vos mains » (ébénisterie, couture, photos, etc.), vous pouvez aussi essayer de commercialiser vos propres créations. Des sites comme Etsy vous permettront de vendre vos articles faits à la main.Vous pouvez aussi essayer d’acheter et revendre des produits de collection, d’occasion ou des petites antiquités. Cela, en fonction de vos connaissances et/ou de vos passions. L’idée : acheter pas cher et vendre avec une bonne marge. Le b.a.ba des affaires.Cela existe depuis quelques années déjà. L’idée ? Devenir consultant indépendant. Un job idéal pour un retraité qui peut mettre à profit ses longues années d’expérience dans son ancien travail. Cela vous permet de travailler selon vos envies et à votre rythme. Avec de nombreux clients ou avec uniquement quelques entreprises triées sur le volet.Dans tous les cas de figure, sachez qu’il est primordial de conserver une trace de vos contrats ! Le « papier » restant souvent la règle dans cet univers de métier. Il est bon de les numériser afin de pouvoir les stocker et les partager en toute sécurité.Si vous souhaitez apprendre comment procéder, vous pouvez démarrer le processus ici . D’ailleurs, il est conseillé de consulter un avocat qui vous expliquera dans le détail, les différents processus et les choses à savoir.Si vous avez la fibre « communicante » voici une bonne idée de « petit business » à mettre en place. En effet, depuis quelques années, les seniors ont la côte sur Youtube, sur Instagram ou encore sur Tiktok !Ils sont de plus en plus nombreux à se lancer, les uns proposant des recettes, les autres étant plus tournés vers la mécanique, d’autres encore deviennent mannequin ou développent une chaine spécialisée dans l’histoire, la philatélie ou la géopolitique.La communauté des seniors sur ces réseaux sociaux est de plus en plus vaste et touche différents publics : autant leurs semblables que des internautes plus jeunes qui sont souvent séduits, justement, par les retours d’expérience des anciens sur de nombreux sujets.Si vous aimez écrire et rédiger, pourquoi ne pas devenir auteur ou rédacteur sur les thématiques qui vous tiennent à cœur ? En effet, il existe de nos jours de nombreuses façons de gagner de l'argent en tant qu'écrivain. Et si vous souhaitez publier vous-même votre e-book, il vous suffit simplement d’un outil de traitement de texte et d’un convertisseur PDF.Et n’allez pas imaginer qu’il est impossible de vendre vos e-books ! Si vous avez une bonne idée, une thématique que vous maitrisez parfaitement et que vous avez de surcroit, une communauté active à laquelle vous participez, cela pourrait vous suffire pour réaliser quelques ventes.Vous pouvez ensuite travailler différents biais de communication. Par exemple, en créant quelques pages de lecture disponibles gratuitement à l’essai. Il vous suffit ensuite d’envoyer des emails faisant la promotion de votre livre.Vous devez, cependant, vous assurer de choisir un bon service de réponse automatique et d’obtenir la permission de toute personne que vous allez inclure sur votre liste. Quelque chose que vous pouvez facilement faire sur une plateforme comme SendInBlue ou MailChimp.Une autre option serait d'acheter des carnets d’adresse auprès d’entreprises spécialisées. Elles possèdent des fichiers et peuvent s’occuper d’envois d’emails en votre nom. Par contre, sachez qu’ils facturent des frais fixes par e-mail mais il sont généralement en mesure de garantir un certain nombre de visiteurs ou de clients.De nos jours, de nombreuses personnes sont en recherche d’experts capables de faire du coaching de carrière ou de vie. C’est très tendance.Ainsi, si vous avez eu du succès dans votre domaine d’activité au cours de votre longue carrière, et si vous pensez avoir les compétences pour transmettre vos savoirs ou conseiller vos semblables, c’est une idée de business à envisager.Là encore, vous pouvez vous organiser comme bon vous semble, selon vos horaires et une bonne partie du travail est faisable en ligne, notamment via des rendez-vous vidéo.Devenir tuteur en ligne est une autre excellente option pour un retraité ayant de l'expertise. Si vous êtes bons en langue ou bilingue, vous pouvez obtenir au préalable, une certification pour enseigner les langues très facilement en passant divers tests , comme le TOEIC pour l'anglais. À partir de là, vous pouvez créer un site Web personnel sur lequel vous pouvez prendre des rendez-vous et/ou rejoindre une organisation de tutorat.Voici donc ici quelques pistes de réflexion. Mais bien évidemment, cette liste est non exhaustive. Il existe bien sûr de très nombreuses opportunités de business en ligne. Il s’agit juste de trouver la bonne. Et de s’y mettre. Bon courage.









Dans la même rubrique < > Plus de la moitié des Français ne sait pas ce que les banques font de leur argent... Être bénéficiaire d'un contrat obsèques, mais encore...