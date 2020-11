Article publié le 03/11/2020 à 11:54 | Lu 4134 fois Six conseils pour réussir votre investissement en bourse





L’investissement en bourse n’est pas une mince affaire. Et n’est pas aussi simple qu’on l’imagine… Mais cela ne signifie pas qu’il faut abandonner avant même d’avoir démarrer ! En effet, investir en bourse reste un véritable moyen de gagner de l’argent dans le monde d’aujourd’hui. Et cela reste accessible au plus grand nombre. A condition toutefois, de respecter quelques règles d’or qui devraient vous permettre, si vous les respectez, d’obtenir des résultats en quelques années.

1. Bien choisir vos sources d’informations

Tout d’abord, il est très important de s’informer lorsqu’on souhaite s’engager en tant qu’investisseur en bourse. Pour ce faire, il existe sur le web, de très nombreuses sources d’informations…



Mais attention, il est crucial de conserver un regard et un esprit critique sur chacune d’entre elles. En effet, toutes ces informations ne sont pas toujours fiables. Loin s’en faut. C’est pourquoi il convient de les comparer, de les analyser et de prendre en compte celles qui sont données par des experts.



En plus de cela, il faut être assez regardant sur les différents sites internet que vous visitez. Si vous ne savez pas comment reconnaître une plateforme fiable, il existe des guides et des forums sur le web qui peuvent vous renseigner. Faites donc toujours attention aux sites qui vous fournissent les infos… Et n’oubliez pas que plus vous êtes informé, plus vous réussirez.



2. Se fixer des objectifs à atteindre

Toute personne qui veut réussir doit se fixer des objectifs. C’est vrai dans la vie quotidienne, mais c’est aussi vrai dans l’investissement en bourse. Il convient donc de se fixer une stratégie à long terme, mais aussi et surtout, de s’y fixer. C’est un point à ne pas négligez. En l’occurrence, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un expert.



3. Diversifiez vos investissements

L’une des erreurs les plus courantes de la part des nouveaux investisseurs est de souvent miser sur une seule et même valeur. C’est une erreur à ne pas commettre. Afin de limiter les risques, il convient de toujours opter pour deux ou plusieurs valeurs à chaque investissement.



Par exemple, si vous envisagez d’



4. Ne cédez pas à la panique

Voici un conseil que vous ne devrez jamais oublier. Quand on se lance dans l’investissement en bourse, il est fondamental de ne jamais céder à la panique. Il ne faut pas se voiler la face, c’est un domaine d’activité qui comprend des risques et il faut conserver un esprit de conquérant et de vainqueur pour atteindre des résultats positifs.



Dans ce contexte, il ne faut jamais baisser les bras face à une difficulté. Au contraire, il est crucial de trouver des stratégies et des parades pour les contourner. Même s’il vous arrive de perdre tout ou partie de votre premier investissement, n’abandonnez pas pour autant et ne vous dites pas qu’il ne faut plus prendre de



5. Apprendre de ses erreurs

N’oubliez jamais qu’en tant qu’investisseur, vous allez commettre des erreurs. C’est un passage obligé… Ce n’est pas pour autant qu’il vous faudra abandonner et encore moins baisser la garde. Au contraire, il est fondamental d’apprendre de vos erreurs, car c’est ce qui vous permettra d’améliorer vos capacités et vos décisions.



Chaque erreur est un enseignement et ce n’est que lorsqu’on a bien pris conscience de cela qu’il devient possible de réussir. C’est pourquoi il est recommandé d’être honnête et humble lorsqu’on souhaite s’engager dans ce marché. Si vous prenez la peine de vous renseigner sur les grands



6. Aimez votre argent

Il n’y a pas de honte à avoir… Il faut un certain amour, voire une passion pour votre argent si vous souhaitez réussir vos investissements en bourse. C’est en cultivant cette passion que vous pourrez faire suffisamment attention à vos décisions et que vous ne courrez pas le risque d’investir au hasard.



Lorsqu’on aime quelque chose, il n’y a pas de honte à la chérir et à la soigner. Il en va de même pour votre argent. Il n’y a pas de honte à le protéger et le faire fructifier. Certes, d’aucuns vous critiquerons, mais n’en fait pas cas, tout investisseur qui vise haut doit en passer par là un jour ou l’autre…



