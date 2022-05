Article publié le 11/05/2022 à 05:37 | Lu 164 fois SitNStand : un coussin releveur mobile pour les ainés ayant des difficultés à se lever





L’entreprise Axsol, spécialiste des solutions d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, propose un nouveau produit : le coussin releveur SitNStand. Destiné aux seniors, il permet de s'asseoir et de se relever seul en toute sécurité et en douceur. Doté d’un système de gonflage sur batterie, il s’installe en quelques secondes sur la majorité des chaises, fauteuils, salons de jardin etc.





Avec l’âge, pas toujours simple de se lever de sa chaise… Dans ce contexte, il existe sur le marché différentes solutions et parmi elles, le SitNStand, un coussin releveur qui fonctionne avec une télécommande et un petit compresseur sur batterie qui assure le gonflage (40 x 48 x 25cm) de l’assise en 20 secondes, qu’il est possible d’ajuster selon ses besoins et sa morphologie.



Complémentaire des fauteuils releveurs standards, ce nouveau dispositif médical peut se transporter à l’extérieur du domicile (3 kg) et s’adapter à tous les types de fauteuils. De plus, il se nettoie facilement, la housse du l'assise étant amovible et lavable en machine. Sa capacité va jusqu’à 120 kilos. Il s’avère également pratique pour les aidants en permettant de prévenir les fameux TMS dus aux manipulations à répétion.



Ce nouveau produit, distribué en France en exclusivité par Axsol peut être utilisé partout, donnant la possibilité aux aînés de rester autonomes à leur domicile et dans tous leurs déplacements. Compter 599 euros.









