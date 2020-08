Article publié le 20/08/2020 à 10:29 | Lu 144 fois Simplification des démarches retraite : un service online pour demander une réversion





Depuis la fin du mois de juillet 2020, en cas de décès d'un conjoint, un nouveau service en ligne est disponible pour déposer une demande de pension réversion en une fois auprès de tous les régimes de retraite du défunt : Demander ma réversion.

Il faut bien avouer que depuis quelques années, les différentes demandes relatives aux questions « retraite » ont été amplement simplifiées par le développement de nombreux services en ligne. Dernier en date ? Demander ma réversion.



Rappelons que la pension de réversion permet au conjoint (ou ex-conjoint) survivant de se voir verser sous certaines conditions une partie de la rente de son époux (ou ex-époux) défunt, même si le décès survient avant la retraite.



Il faut pour cela être ou avoir été marié avec le défunt (les personnes pacsées et les concubins ne sont pas éligibles). Les autres critères d'attribution et les modes de calcul peuvent varier selon les régimes.



Plus concrètement, ce service online s'adresse aux assurés mariés ou divorcés dont le conjoint ou l'ex-conjoint est décédé. A noter que pour certains régimes de retraite et sous certaines conditions, les orphelins peuvent également être concernés.



Dans la pratique, ce service repose sur les mêmes principes que ceux du service Demander ma retraite :

- simple : une seule demande pour tous les régimes de retraite du défunt et un formulaire pré-rempli et personnalisé ;

- pratique : une démarche 100 % par internet, de la saisie des informations personnelles, au dépôt des justificatifs obligatoires, jusqu'au suivi de l'état d'avancement de la demande ;

- sécurisé : une connexion avec FranceConnect, la solution proposée par l'État pour sécuriser et simplifier l'accès aux services publics en ligne.



De plus, le service affiche automatiquement les régimes de retraite susceptibles d'attribuer une pension de réversion au demandeur. Il est important de souligner que les assurés font donc valoir leurs droits sans risque d'en oublier et sans même connaître la carrière de leur conjoint ! Le service vérifie également les conditions d'éligibilité, notamment de ressources, du demandeur.



Précisons toutefois que ce service ne prend en charge que la phase de dépôt de la demande. L'étude du dossier, la liquidation des droits et le paiement de la retraite de réversion sont en revanche effectués par chacun des régimes de retraite concernés.



Demander ma réversion a été réalisé par l'Union Retraite, la Caisse des Dépôts (CDC) et le Service des Retraites de l'État (SRE) pour le compte de l'ensemble des régimes de retraite et de leurs assurés. Ce service est accessible sur www.info-retraite.fr et les sites internet des régimes de retraite.









