Silver Brain Food : programme unique au monde dédié à la prévention du déclin cognitif





La société française Activ’Inside, spécialisée dans le développement et la production d’actifs végétaux destinés aux industries de la nutrition santé, lance son projet Silver Brain Food qui vise à développer des solutions, des produits et des services pour accompagner les seniors dans la prévention du déclin cognitif via une alimentation riche en nutriments.

De nos jours, de nombreuses entreprises du domaine de la nutrition santé travaillent à l’élaboration de produits -parfois de services- qui visent à renforcer l’état de santé des seniors et des personnes âgées. Une grande tendance dans un monde qui vieillit.



Si le déclin cognitif lié à l’âge est un processus normal du vieillissement, il peut évoluer vers des troubles cognitifs plus importants voire pathologiques, tels que la démence dont la principale forme est la maladie d’Alzheimer (environ 70% des cas de démence).



Le plus souvent, cette maladie qui touche dans les 900.000 personnes en France et pour laquelle aucun traitement curatif n’est disponible à ce jour, conduit à une prise en charge par des structures spécialisées dont le coût est élevé. Sans compter les répercussions sur la famille et les proches aidants.



C’est dans ce contexte qu’est lancé Silver Brain Food. Plus concrètement, ce projet de recherche (qui vient de lever 16 millions d’euros) vise à prévenir le déclin cognitif des seniors grâce à une alimentation riche en nutriments essentiels à la santé cérébrale.



A ce titre, cette PME prévoit le développement d’extraits riches en neuro-phytonutriments obtenus par un éco-procédé industriel innovant ; l’élaboration d’une gamme d’aliments à haute densité neuro-nutritionnelle standardisés en nutriments scientifiquement validés pour leurs actions préventives du déclin cognitif.



Elle envisage aussi le développement de solutions digitales de coaching nutritionnel et de suivi personnalisé non stigmatisant favorisant l’adoption d’une alimentation à forte densité neuro-nutritionnelle à destination des particuliers et des professionnels de la restauration collective. Le tout s’appuyant sur la création d’un réseau de boutiques de quartier, offrant les produits et services permettant de favoriser le bien-être des seniors à domicile.









