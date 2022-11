Silver Awards 2022 : 2ème prix pour "L'ainé t'aide" Location de vélos adaptés, services entre voisins et gestion du temps des salariés-aidants : zoom sur les trois projets primés cette année lors de la 7ème édition du challenge Silver Awards. Le deuxième ? « L’aîné t’aide » coaché par Paul Labeau, Chef de projet Prospective et Innovation pour la thématique « parc social ».







Avant de présenter ce projet, rappelons que ce challenge intergénérationnel s’est déroulé en deux temps : tout d’abord, une soirée de lancement, le 18 novembre dernier, pendant laquelle les trois thématiques furent révélées.



Puis, le lendemain, plus de soixante personnes (étudiants, seniors, experts, entrepreneurs et acteurs clés de l’économie du vieillissement) se sont réunies pour innover au service de l’allongement de la vie. Au cours du challenge, 18 étudiants issus de onze écoles et universités différentes ont conçu des solutions visant à améliorer le futur des seniors.



Précisons que six seniors compétiteurs ont intégré les équipes à mi-parcours et les ont challengées pour accélérer sa concrétisation. A l’issue du compte à rebours, six projets furent présentés à un jury composé de spécialistes de l’éco-système du bien-vieillir, de l’entreprenariat et de l’innovation et de représentants des usagers seniors et/ou aidants.

Le 2ème prix a été remis par La Mutuelle Générale au projet « L'aîné t'aide » coaché par Paul Labeau, Chef de projet Prospective et Innovation.



L’idée ? valoriser les compétences des seniors par des échanges de services afin de briser le risque d’un cercle vicieux causé par l’isolement. La solution ? l’association « l’ainé t’aide » s’annonce comme un lieu d’échange qui met en place des services entre locataires par le biais des seniors, accompagnés par un animateur formé. Le fonctionnement ? le bailleur choisi cette association pour qu’elle réunisse un pool de seniors engagés à rendre des services entre voisins (récupérer un colis, arroser les plantes en cas d’absence….). En contrepartie, le senior reçoit des bons culturels à utiliser dans un réseau de proximité. Il s’agit d’un échange de services entre voisins, mais également d’un espace commun au sein de l’immeuble pour faciliter le partage d’information.



Les équipes lauréates se sont vu remettre des chèques cadeaux d'une valeur totale de 4.000 euros ; elles bénéficieront également d'un accompagnement complet et d'un dispositif d'accélération de la part de Silver Valley si elles souhaitent poursuivre leur projet, et notamment le test de leur projet en « Concept-Crash » auprès de la communauté des seniors de l'Open Lab.

Article publié le 23/11/2022 à 02:00 | Lu 26 fois