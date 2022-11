Silver Awards 2022 : 1er prix pour "Remise en selle" Location de vélos adaptés, services entre voisins et gestion du temps des salariés-aidants : zoom sur les trois projets primés cette année lors de la 7ème édition du challenge Silver Awards. Le premier ? Le projet « Remise en selle » coaché par François Cluzel, maitre de conférence à Centrale Supelec pour la thématique « transition écologique ».







Avant de présenter ce projet, rappelons que ce challenge intergénérationnel s’est déroulé en deux temps : tout d’abord, une soirée de lancement, le 18 novembre dernier, pendant laquelle les trois thématiques furent révélées.



Puis, le lendemain, plus de soixante personnes (étudiants, seniors, experts, entrepreneurs et acteurs clés de l’économie du vieillissement) se sont réunies pour innover au service de l’allongement de la vie. Au cours du challenge, 18 étudiants issus de onze écoles et universités différentes ont conçu des solutions visant à améliorer le futur des seniors.



Précisons que six seniors compétiteurs ont intégré les équipes à mi-parcours et les ont challengées pour accélérer sa concrétisation. A l’issue du compte à rebours, six projets furent présentés à un jury composé de spécialistes de l’éco-système du bien-vieillir, de l’entreprenariat et de l’innovation et de représentants des usagers seniors et/ou aidants.



Le premier prix, remis par l’Assurance Retraite Ile de France Cnav a été accordé au projet « Remise en selle », coaché par François Cluzel, maitre de conférence à Centrale Supelec.



L’idée ? Aujourd’hui le vélo est de plus en plus plébiscité, que ce soit en ville ou à la campagne pour les déplacements ou les loisirs. Il reste un moyen de déplacement écologique et économique et devrait pouvoir être utilisé par tous les âges, sans restriction associée à la mobilité.



La solution : proposer un service de location longue durée de vélo adapté à la mobilité de chaque senior, pour garder le plus longtemps possible le plaisir du vélo.



Le fonctionnement : « Remise en selle » s’annonce comme un service complet de location longue durée de vélos adaptés. L’entreprise (SCOP) propose d’adapter des vélos à la mobilité des seniors pour les proposer ensuite aux collectivités territoriales et aux établissements médico-sociaux, qui les mettent à disposition des usagers.



Le système de location longue durée permet d’intégrer la maintenance et l’adaptation progressive des vélos en fonction des besoins de chaque senior via des accessoires ajoutés à un vélo classique.



Les équipes lauréates se sont vu remettre des chèques cadeaux d'une valeur totale de 4.000 euros ; elles bénéficieront également d’un accompagnement complet et d’un dispositif d’accélération de la part de Silver Valley si elles souhaitent poursuivre leur projet, et notamment le test de leur projet en « Concept-Crash » auprès de la communauté des seniors de l’Open Lab.

Article publié le 22/11/2022 à 01:00 | Lu 63 fois