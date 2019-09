Article publié le 06/09/2019 à 01:00 | Lu 43 fois Services Info Retraite : du nouveau pour les expats' Le parcours Info Retraite Expatriation est un nouvel outil qui vise à informer les assurés qui travaillent à l'étranger sur leurs droits à la retraite. Il est disponible dès à présent sur le site Internet parcours.info-retraite.fr. Pour connaître ses droits à la retraite en quelques clics.





Dans ce contexte un peu particulier, le



Ils peuvent ensuite télécharger une brochure personnalisée qui donne des détails sur les modes de calcul, des exemples et quelques conseils.



Le parcours Info Retraite Expatriation s'ajoute aux autres outils Info Retraite déjà existants : calculettes Info Retraite sur l'âge légal de départ à la retraite, le départ anticipé pour carrière longue ou situation de handicap, Mes régimes de retraite pour connaître ses régimes de retraite et obtenir leurs coordonnées, Ma retraite mode d'emploi pour obtenir une brochure d'information personnalisée sur la retraite…



Tous ces outils sont présentés sur services.info-retraite.fr et accessibles sans connexion au compte retraite, pour permettre au plus grand nombre d'assurés d'obtenir une information simple et rapide sur leurs droits à la retraite. Environ 2,5 millions de Français sont expatriés. Et parmi eux, une très large majorité, de fait 85% de ceux inscrits au registre tenu par les consulats ont moins de 60 ans. Selon le pays où ils vivent et travaillent et leur statut (contrat local, détachement, volontariat international…), leurs périodes de travail à l'étranger sont prises en compte dans leur retraite française. Certains peuvent avoir droit, en parallèle, à une retraite versée par leur pays d'expatriation.Dans ce contexte un peu particulier, le parcours Info Retraite Expatriation permet aux assurés d'obtenir, en seulement deux questions sur leur statut et le pays dans lequel ils travaillent (ou ont travaillé), une information synthétique sur leurs droits à la retraite.Ils peuvent ensuite télécharger une brochure personnalisée qui donne des détails sur les modes de calcul, des exemples et quelques conseils.Le parcours Info Retraite Expatriation s'ajoute aux autres outils Info Retraite déjà existants : calculettes Info Retraite sur l'âge légal de départ à la retraite, le départ anticipé pour carrière longue ou situation de handicap, Mes régimes de retraite pour connaître ses régimes de retraite et obtenir leurs coordonnées, Ma retraite mode d'emploi pour obtenir une brochure d'information personnalisée sur la retraite…Tous ces outils sont présentés sur services.info-retraite.fr et accessibles sans connexion au compte retraite, pour permettre au plus grand nombre d'assurés d'obtenir une information simple et rapide sur leurs droits à la retraite.











Dans la même rubrique : < > Epargne retraite : ce qui va changer au 1er octobre 2019 Mise à la retraite d'office d'un salarié : quelles sont les règles ?