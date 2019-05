Article publié le 02/05/2019 à 01:00 | Lu 83 fois Service-public.fr : se simplifier la vie... administrative avec le compte personnel Depuis fin mars 2019, le nombre de comptes personnels ouverts sur le site gouvernemental Service-public.fr dépasse les 4 millions. Il était de 3,15 millions le 31 juin 2018. Près d’un million de comptes ont ainsi été créés en moins d’un an.

Rappelons que le « compte personnel » de Service-public.fr, disponible depuis mars 2016, est accessible à tous les internautes. Son but ? Simplifier les démarches administratives -une bonne chose- et faciliter les échanges avec l’administration.



Dans la pratique, l’ouverture d’un tel compte s’effectue soit en réalisant certaines démarches administratives ou plus simplement de manière volontaire et spontanée. Ensuite, ce compte permet de bénéficier d’un « fil personnel d’activité » où l’on peut suivre l’état d’avancement des démarches en cours et si besoin, échanger avec l’administration.



Les informations personnelles qui y sont stockées, de manière confidentielle et sécurisée, permettent également le pré-remplissage des démarches et formulaires en ligne. Enfin, ce compte comprend un « porte-documents » qui permet de stocker ses pièces justificatives pour pouvoir les réutiliser à tout moment -toujours bien pratique. Il constitue également une « boîte de réception » pour les attestations envoyées par l’administration.



Aujourd’hui, le compte s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités, notamment de personnalisation de l’information. Le détenteur d’un compte peut en effet s’abonner à diverses alertes et être prévenu lorsque l’un de ses documents arrive à expiration ou lorsqu’une démarche va devoir être réalisée au regard de son profil. Il peut également être alerté quand une actualité sur ses sujets préférés est publiée ou qu’une page importante est mise à jour.



Bref, un compte bien pratique qui se créé en quelques clics et qui peut vous faciliter la vie au quotidien.











Dans la même rubrique : < > Chiens et chats : attention aux parasites ! Avignon : un octogénaire se tue lors d'un saut en parachute