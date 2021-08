Article publié le 24/08/2021 à 11:04 | Lu 204 fois Serenity : la capsule yoga entre YUJ et Damart





C’est « la » collab’ zen et bien-être de la rentrée : en effet, YUJ et Damart se sont associés pour créer « Serenity », la toute première capsule yoga fabriquée en Thermolactyl éco-responsable. En tout, neuf pièces mixtes allant de 20 à 129 euros : un sweat, un jogging, un legging, un débardeur, une paire de chaussettes sans oublier l’incontournable tapis et la brique en liège.





Cet élément innovant complète le concept pour le rendre singulier : les lampes infrarouges remplacent en effet, les bons rayons du soleil pour pénétrer le derme jusqu’à 4 centimètres et éliminer 97% des métaux lourds. Un puissant effet détox qui permet de se nettoyer de la pollution et du stress quotidien.



« J’ai été élevée en seconde peau Damart. Pour moi, c’est la marque patrimoniale française par excellence, connue et reconnue pour son style, son ancrage chez toutes les générations et la haute qualité et technicité de ses produits. (…). La collection est empreinte d’un savoir-faire ancestral et s’imprègne des valeurs liées à l’univers du Yoga (…) ! Mais surtout elle utilise cette matière

incroyable, le Thermolactyl, qui apporte douceur, chaleur et confort ! » indique Helène Duval, fondatrice de YUJ.



Cette capsule yoga est aussi technique qu’éthique pour l’hiver 21/22. Elle se veut « wellness & éco-responsable » et inspirée des énergies Yin et Yang. Lancement de la collection programmé le 1er novembre dans le réseau des boutiques Damart, sur damart.fr et chez YUJ.



Il y a sept ans, Hélène Duval fait le pari de vivre de sa passion pour le yoga . Elle fonde YUJ (qui signifie « unir »), une gamme de vêtements et accessoires éthiques pensés pour les yogis et des studios imaginés comme des refuges urbains où l'on pratique le « flow » sous la chaleur de l'infrarouge !











