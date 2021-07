Article publié le 22/07/2021 à 01:00 | Lu 36 fois Seniors : quelques conseils pour une vie sexuelle épanouie même à un âge avancé





Suite à la récente publication de la grande enquête internationale de We-Vibe (entreprise spécialisée dans les sextoys) sur le sexe et les plus de 55 ans, voici donc cinq conseils de spécialistes pour mener une vie sexuelle épanouie même à un âge avancé.

1. Changez votre définition du sexe !

Il est vrai que le sexe peut changer avec l'âge. Mais c'est aussi l'occasion de se détacher de la définition

classique que nous avons de la sexualité - « sexe = pénétration » - et d'essayer de nouvelles choses. On

redécouvre souvent de nouvelles préférences, de nouvelles zones érogènes et une connexion différente

avec son partenaire.



Toutes les personnes avec qui We-Vibe s’est entretenu ont déclaré que le sexe avait changé avec l’âge

et qu'ils en profitaient plus maintenant que dans leurs jeunes années.« Ne pensez plus à ce que le sexe était pour vous auparavant, car vous ne reviendrez pas à vos 20 ans », explique Joan Price. « Faites-en plutôt un voyage, une exploration, afin de découvrir ce qui fonctionne pour vous aujourd’hui. Découvrez ce qui vous procure du plaisir, de l'excitation et des orgasmes maintenant, à votre âge ».



Après tout, selon cette enquête, 13% des Français de plus de 55 ans interrogés pensent que le sexe est plus détendu avec l'âge parce que nous connaissons et acceptons mieux notre corps et quasiment le même pourcentage (14%) estime que le sexe est même meilleur grâce à l’expérience !



Le sexe peut aussi être plus intime parce qu’une personne plus âgée a plus de chance d’être avec le

même partenaire depuis très longtemps.



2. Ne vous préoccupez pas de votre apparence !

Sans forcément le savoir, nos sept seniors qui témoignent en vidéos sont tous partisans du mouvement « body positif ». Ils soulignent même à plusieurs reprises que l'apparence ne joue pas un rôle majeur dans le sexe. Si l'on se sent bien dans son corps, on peut beaucoup plus apprécier l'intimité avec un partenaire.



Ils déclarent presque tous que les rapports sexuels sont plus agréables et plus informels depuis qu'ils ne se préoccupent plus autant de leur apparence. Ils confient également qu’ils auraient aimé avoir la confiance en soi nécessaire pour se sentir bien dans leur corps lorsqu'ils étaient jeunes, indépendamment de la pression sociale et des idéaux de beauté.



3. Ce qui apporte du plaisir : une sexualité épanouie et protégée !

Avec les médias et les films érotiques, de nombreuses personnes pensent savoir exactement ce que leur partenaire préfère. Mais les préférences et les besoins de chacun sont très différents. Avec l'âge,

beaucoup de personnes connaissent mieux leur corps et ce qui leur donne du plaisir et, dans le meilleur des cas, peuvent aussi mieux communiquer leurs besoins à leur partenaire.



« Ce que vous pouvez penser être attirant pour d'autres personnes n'est pas nécessairement ce

que les autres pensent », résume Peter, 73 ans.



Un aspect important qui, malheureusement, est plus souvent négligé à un âge avancé est le sexe protégé. Bien que le risque d'une grossesse non désirée soit très faible, les Infections Sexuellement Transmissibles existent à n’importe quel l'âge.



L'enquête menée par We-Vibe montre que plus de la moitié des personnes de plus de 55 ans ne valorisent pas les rapports sexuels protégés. Dans les relations à long terme, cet aspect peut bien sûr être négligé, mais en cas de changement de partenaire, il est essentiel pour les personnes âgées, comme pour les autres générations, de se protéger.



4. Tout est dans la communication !

La communication est la clé d'une bonne relation et d'une bonne sexualité. Il est tout aussi important d'écouter que d'exprimer ses propres envies et désirs. Même dans une relation à long terme, il est important de faire savoir à votre partenaire que certaines caresses qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus aussi bien aujourd’hui. C’est l’occasion d’essayer de nouvelles choses.



5. La qualité avant la quantité !

Bien entendu, la sexualité évolue avec le temps. Par exemple, le désir sexuel peut diminuer, l’excitation peut prendre plus de temps à monter, ou encore les réactions à certains stimuli peuvent changer. Cependant, le corps réagit toujours au toucher et il suffit souvent de simplement commencer à se caresser pour que le désir et l’envie se manifestent.



Malgré ces changements, la sexualité à un âge avancé ne doit pas être négligée, car en plus du sentiment de bien-être que cela procure, il y a également de nombreux avantages pour la santé à rester sexuellement actif. Entre autres, le sexe améliore l'humeur, aide à lutter contre les états dépressifs, renforce le système immunitaire et contribue à soulager la douleur.















