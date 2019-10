Article publié le 28/10/2019 à 02:00 | Lu 171 fois Seniors, pour rester en bonne santé, stop à la sédentarité ! ​Les plus de 60 ans représenteront pratiquement le tiers de la population française en 2040 ! Dans ce contexte démographique sans précédent dans l’histoire de l’humanité, il n’est plus seulement question d’allonger la durée de vie, mais d’améliorer la qualité de vie des personnes vieillissantes. Et pour favoriser le vieillissement en bonne santé, rappelle l’association française de chiropraxie, il est primordial de lutter contre la sédentarité !

Marchez !

Marcher présente de nombreux bénéfices parmi lesquels une diminution des risques cardiovasculaires, un meilleur équilibre et une meilleure posture. Cela permet aussi de conserver, voire d’augmenterla tonicité musculaire et d’entretenir le bon fonctionnement des articulations.



Commencez par marcher 600 mètres, 300 à l’aller et pareil au retour, trois fois par semaine pendant un mois. Après cela, doublez la distance et efforcez-vous d’atteindre une distance de 2km, trois fois par semaine.



Attendez-vous à ressentir des courbatures dans les mollets et les cuisses la première semaine. Si

la douleur est trop importante, parlez-en à votre chiropracteur.



Étirez-vous !

Il est essentiel de s’étirer afin d’entretenir et d’augmenter le mouvement de la colonne, des articulations, et ainsi de pouvoir bouger plus facilement.



Étirez le bas du dos en vous asseyant au bord d’une chaise, les pieds au sol, le dos bien droit et les mains sur les cuisses. Penchez-vous légèrement en prenant appui sur vos bras. Descendez doucement jusqu’à sentir les muscles s’étirer. Maintenez la position 20 secondes et relâchez.



Étirez doucement les muscles de l’aine, en vous asseyant en tailleur, à même le sol ou sur un coussin.

Finissez par étirer les muscles de l’arrière des jambes. Restez assis à même le sol, les jambes tendues. Relevez la pointe des pieds vers vous et penchez votre buste doucement et progressivement vers l’avant.



Hydratez-vous en conséquence

Assurez-vous de boire assez d’eau. Évitez les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrées (sodas) car ces liquides sont diurétiques.









