Seniors : le point sur les aides financières pour vous aider à rester vivre à domicile Il faut savoir qu’à partir d'un certain âge, il est possible de bénéficier de différentes aides financières si vous avez de faibles ressources. Ces prestations peuvent, par exemple, vous être versées pour payer votre loyer, vos dépenses de santé ou des travaux d’adaptation de votre logement liés à votre perte d'autonomie. Le point avec Service-Public.fr. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 20/11/2024

Les retraités qui vivent en France de manière constante avec de faibles ressources (revenus et patrimoine), sachez qu’il est possible de bénéficier de la fameuse « allocation de solidarité aux personnes âgées ou l’Aspa.



Pour rappel, cette prestation mensuelle est versée par votre caisse de retraite avec un montant qui varie en fonction de votre statut (couple ou non). En principe, vous devez avoir au moins 65 ans pour en bénéficier mais sachez qu’il existe des exceptions (anciens combattants, personnes invalides ou handicapées…).



Bon à savoir : si vous ne touchez pas de retraite et que votre demande d'Aspa a été rejetée, vous pouvez toutefois toucher l'allocation simple d'aide à domicile aux personnes âgées. Cette allocation peut vous être accordée à taux plein ou à taux réduit (en fonction de vos ressources).



À taux plein, l'allocation est de 1.012,02 € par mois pour une personne seule et 1.571,16 € par mois pour un couple.



Pour vous aider à payer votre loyer

Si votre logement est conventionné (logement faisant l'objet d'une convention entre l’État et le propriétaire ou l'organisme gestionnaire du logement), vous bénéficier de l'aide personnalisée au logement (APL) sous certaines conditions.



Le montant des APL est calculé en fonction de barèmes qui prennent en compte différents paramètres. Là encore, sachez que si vous ne pouvez toucher l’APL, vous pouvez demander l'allocation de logement à caractère social (ALS). Ce montant est, lui aussi, calculé en fonction de barèmes qui prennent en considération différents éléments de votre situation familiale.



Pour vous aider dans vos dépenses de santé

En cas de faibles ressources, vous pouvez bénéficier de la complémentaire santé solidaire (C2S). Relativement peu connue, elle prend en charge ce qui n'est pas remboursé par l'Assurance maladie, vous permettant ainsi de vous faire rembourser la part complémentaire de vos dépenses de santé. Selon vos revenus, la C2S est gratuite ou payante.



Pour réaliser les tâches ménagères chez vous au quotidien

Si, à partir d’un certain âge (65 ans), vous commencez à avoir des difficultés dans l’accomplissement de certaines tâches ménagères, sachez que vous pouvez obtenir une aide financière afin de rémunérer une aide à domicile.



Cette personne viendra chez vous pour accomplir certaines tâches (ménage, entretien du linge, préparation des repas sur place…).



Si votre état de santé ne vous permet plus de faire vous-même la cuisine ni vos courses, vous pouvez bénéficier sous condition de ressources d'une aide financière pour payer le portage des repas, c'est-à-dire pour recevoir chez vous des plateaux-repas chauds et prêts à consommer.



Vous pouvez obtenir cette aide financière à partir de 65 ans, ou à partir de 60 ans si vous êtes reconnu inapte au travail.



Si vous êtes en perte d'autonomie, vous pouvez obtenir la fameuse allocation personnalisée d'autonomie ou l’Apa) à domicile. Cette aide peut servir à payer, en totalité ou en partie, les frais nécessaires pour votre maintien à domicile. Attention, sachez que vos besoins seront évalués par une équipe médico-sociale qui va se rendre à votre domicile pour vous rencontrer.



Pour l'adaptation de votre logement à votre perte d’autonomie

Si vous souhaitez effectuer des travaux d’adaptation de votre logement liés à votre perte d'autonomie, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions (notamment de ressources), du dispositif d'aide MaPrimeAdapt'.







