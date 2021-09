Article publié le 21/09/2021 à 01:00 | Lu 115 fois Senior : quelle box Internet choisir ?





Vous ne savez pas quelle box Internet choisir ? On vous donne nos conseils pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Vous êtes à la recherche d’une box Internet pour votre logement ? Vous ne savez pas quel abonnement choisir, ni même vers quel opérateur vous tourner ?



Si le nombre de fournisseurs d’accès à Internet n’est pas si élevé que ça, le nombre d’offres qui existent sur le marché l’est. On va vous aider à trouver la box Internet qui conviendra le mieux à votre consommation.

Quelle box choisir : box Orange, box Bouygues Telecom…



Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines box Internet des opérateurs Orange et Bouygues Telecom. En vous rendant sur leur site Internet, vous pourrez retrouver la totalité des offres qu’ils proposent.



Selon le site boutique-box-internet.fr, voici un exemple des box Internet d’Orange :

- Livebox ADSL : 31,99€/mois pendant 12 mois puis 36,99€/mois, un débit descendant de 15 Mb/s, appels illimités vers les fixes ;

- Livebox Fibre : 31,99€/mois pendant 12 mois puis 41,99€/mois, un débit descendant jusqu’à 400 Mb/s, appels illimités vers le fixes ;

- Livebox Up Fibre : 39,99€/mois pendant 12 mois puis 49,99€/mois, un débit descendant jusqu’à 2 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement, appels illimités vers les fixes et les mobiles de France, Europe, USA et Canada.



Voici certaines des box Internet Bouygues :

- Bbox Fit Fibre : 14,99€/mois pendant 12 mois puis 28,99€, un débit de 300 Mb/s, appels illimités vers les fixes de France ;

- Bbox Must Fibre : 27,99€/mois pendant 12 mois puis 36,99€, un débit de 1Gb/s, appels illimités vers les fixes et les mobiles de France ;

- Bbox Fit ADSL : 14,99€/mois pendant 12 mois puis 25,99€, un débit entre 1 Mb/s et 15 Mb/s, appels illimités vers les fixes de France.





Sur quels critères baser le choix de sa box Internet ? Pour choisir votre box Internet, il est important de les classer selon plusieurs critères, par exemple :

- le prix ;

- les options proposées ;

- les technologies auxquelles vous êtes éligible : ADSL ou fibre optique ;

- les avis des consommateurs ;



Le choix de votre box Internet va vraiment dépendre de l’utilisation que vous en faites chaque jour. Comme l’explique le site boutique-box-internet.fr, plus vous utilisez Internet et plus il faudra choisir une box qui propose une connexion Internet rapide.

Comment connaître son éligibilité aux différentes technologies ?



Les tests d’éligibilité peuvent se trouver facilement sur Internet, sur les sites des différents opérateurs par exemple. Ils sont gratuits, et vous permettront de savoir rapidement si vous pouvez avoir la fibre optique chez vous. Selon le site boutique-box-internet.fr, les seuls renseignements à fournir sont votre adresse postale ou bien votre numéro de ligne fixe.



