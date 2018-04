Article publié le 18/04/2018 à 08:44 | Lu 87 fois Senior et Rosalie : un site gratuit qui référencent les sorties "seniors" Le nouveau site Internet Senior et Rosalie est une nouvelle plateforme en ligne, gratuite et simple d’utilisation qui s’adresse, comme son nom l’indique, aux seniors… Sa spécificité ? Proposer à ses internautes à la recherche de sorties, de rencontres, d’activités et de partages de moments conviviaux pour in fine, lutter contre la solitude.

De plus en plus de solutions « web » ou « nouvelles technos » tentent de vaincre -ou tout au moins de réduire- la solitude de certains seniors. Les réseaux sociaux semblent fonctionner plutôt pas mal d’ailleurs pour cette problématique, qui chaque année, prend un peu plus d’ampleur compte-tenu du vieillissement de la population.



De son côté, Oliver Léger, 52 ans, ingénieur et diplômé d’HEC, a décidé de fondé Senior et Rosalie. Le nom est un hommage à sa grand-mère qui adorait le film César et Rosalie. Plus concrètement il s’agit d’un site gratuit proposant des sorties et des rencontres destinées aux seniors.



Son fonctionnement se base sur le principe de la collaboration et du partage. Il ne fonctionnera donc que s’il rencontre un large succès… Sinon, il ne fera que vivoter… Une fois inscrits (informations de base à remplir), les membres sont invités à participer, seul(e)s ou avec leur conjoint(e), à des activités initiées par d’autres membres ou à en créer de nouvelles.



Ils peuvent également jeter un coup d’oeil et s’informer, en quelques clics, sur les derniers événements organisés dans leur ville : promenades, visites de musées, concerts, ateliers déco… Tous les événements sont validés avant publication pour garantir une fiabilité et une sécurité aux membres.



Naturellement, le site dispose également d’une page et d’un groupe Facebook (où les seniors sont de plus en plus présents). Ce dernier vise à regrouper les questions que se posent les membres et d’y apporter des réponses. C’est également un espace où les seniors peuvent donner leur avis, faire des recommandations ou demander des conseils sur des sujets variés.



www.senioretrosalie.com (copier/coller ce lien dans votre navigateur)