Article publié le 29/04/2019 à 01:00 | Lu 111 fois Senior+ by Plurial Novilia : un bailleur social au service des anciens (partie 2) Plurial Novilia, entreprise sociale pour l'Habitat, filiale du groupe Action Logement vient de présenter « Senior+ by Plurial Novilia » qui regroupe l’ensemble des produits et services proposés par le bailleur à destination des publics seniors et des personnes à mobilité réduite (PMR). L’aboutissement de plusieurs années passées par le bailleur à mener des projets innovants et des expérimentations pour favoriser le maintien des plus âgés dans leur domicile. Détails.

Pour lutter contre cet isolement, P.N. travaille avec des associations locales pour imaginer de nouvelles actions, comme :

• La création de lieux de rencontres et d’animations pour séniors ;

• L’organisation d’ateliers sur le « bien vieillir » ou la prévention des chutes ;

• La colocation intergénérationnelle avec Ensemble 2 Générations ;

• L’animation d’un réseau d’échange et d’entraide entre voisins ;

• Les jardins partagés ;

• Le service de portage de courses à domicile en cas d’arrêt d’ascenseur ;

• Des animations sur son parc lors de la Semaine Bleue (théâtre, concert) ;

• La réalisation d’ateliers numériques pour lutter contre la fracture numérique qui touche principalement le public sénior.



« Pour être réellement efficace, l’accompagnement des seniors doit faire l’objet d’une dynamique complète », souligne encore Alain Nicole. « Pour P.N., il s’agit de créer des passerelles entre toutes nos actions, qu’il s’agisse d’améliorer le bâti, d’intégrer des services innovants et connectés grâce à la domotique, de nouer des partenariats avec des associations ou d’imaginer d’autres manières de vivre en communauté ».



Et d’ajouter : « même une initiative de moindre mesure, comme le fait de proposer des interventions gratuites pour réaliser des petits travaux chez nos locataires de plus de 75 ans, participe de cette volonté de prendre en compte de manière globale la problématique du vieillissement et du maintien à domicile ».



Quant au suivi de la santé de ses locataires vieillissants, le bailleur social réfléchit également aux dispositifs qu’il est possible d’intégrer directement au sein de leur logement et aux passerelles à créer avec les acteurs du secteur médical. A cet égard, le travail effectué en matière de domotique et de domomédecine au sein des Maisons Connectées du programme KONEKTI ouvre des perspectives nouvelles pour l’ensemble des bailleurs sociaux.



Dans ce contexte, P.N. a choisi de regrouper une partie de ses produits et services sous la bannière Senior+ by Plurial Novilia, afin d’en renforcer la visibilité et la lisibilité pour l’ensemble de ses partenaires et des bénéficiaires de ces offres.



L’objectif est à la fois de proposer aux seniors un environnement sécurisé et sécurisant, adapté à l’apparition de certaines incapacités liées à l’âge, mais aussi de lutter contre l’isolement –notamment à travers une offre élargie de service de proximité.



« Mais pour que les dispositifs mis en place soient réellement efficaces, ils doivent être facilement identifiables afin de permettre l’orientation des personnes concernées le plus tôt possible vers le bon logement, le bon dispositif, le bon partenaire… Senior+ by Plurial Novilia doit être cette porte d’entrée vers une meilleure prise en charge de la question du vieillissement au sein du parcours résidentiel de nos locataires », conclut Jean-Claude Walterspieler, Président de Plurial Novilia.











