Article publié le 19/07/2021 à 02:00 | Lu 157 fois Senior Plus : un programme de sport santé adapté aux 60 ans et plus





Senior Plus s’annonce comme l’unique programme de sport-santé qui s’adapte aux problématiques articulaires et musculaires des plus de 60 ans. Il suit les dernières recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, en la matière.



On le sait, avec le temps et l’inactivité, la forme physique tend à diminuer. La pratique d’activité quotidienne devient alors essentielle pour rester en bonne santé et gagner des années d’autonomies. Sachant qu’on peut (re)commencer à tout âge à condition que les exercices soient adaptés à la condition de la personne.



Ce programme souhaite donc accompagner les seniors actifs et sédentaires qui rencontrent des problématiques musculaires ou articulaires en proposant un programme 100% adapté. Dans la pratique, cette plateforme digitale propose des activités physiques adaptées et personnalisées à domicile.



Suite au choix de l’objectif, un bilan individuel réalisé sous forme de tests fonctionnels et de questionnaires permet l’élaboration d’un programme entièrement personnalisé et adapté de 6 semaines. Chaque programme est axé sur des dominantes physiques différentes suivant l’objectif de la personne : cardio-training, renforcement musculaire haut et bas du corps, abdominaux, yoga, équilibre....



Chacun ayant des souhaits de pratique différents, ce programme s’adapte à la condition physique de chacun, prend en compte les capacités de mobilités musculaires et articulaires, tout en respectant les objectifs des utilisateurs en leur offrant trois choix de pratique physique :

- Je retrouve la forme : Cet objectif est basé sur un reconditionnement général de l’ensemble du corps

- Je veux une pratique tonique : Cet objectif est basé sur le mobilisation des chaines musculaires et

l’endurance

- Ma santé tout en douceur : Cet objectif est basé sur des exercices de faibles intensités spécifiques à

l’équilibre et à la posture



Tous les programmes proposés sont réalisés par des professionnels du sport santé et des préparateurs physiques, et sont basés sur des études scientifiques.



Ce programme de 6 semaines est à retrouver sur le site www.libredebouger.fr et proposé au prix de 17,90 euros. Cette solution a été lancée avec le soutien de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comtés.













