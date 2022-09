Article publié le 26/09/2022 à 01:00 | Lu 312 fois Semaine Bleue 2022 : du 3 au 9 octobre, changeons notre regard sur les ainés !





La 71e édition de la Semaine Bleue a lieu du 3 au 9 octobre 2022. Son slogan, « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues », met l'accent sur la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale. Ateliers créatifs, forums débats, marches bleues... partout en France, des animations et manifestations locales sont organisées pour favoriser les liens entre générations.





Evènements de la Semaine Bleue

Ces 7 jours annuels sont un moment privilégié pour sensibiliser l'opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, et sur les réalisations et projets des associations.



C'est aussi l'occasion pour les acteurs travaillant auprès des aînés d'organiser des animations publiques favorisant les liens entre générations.



Chaque année, un concours récompense les actions les plus remarquables organisées à l'échelon d'un département, d'un canton, d'une commune ou d'un établissement.



Le Prix Chronos de littérature, également partenaire de la Semaine Bleue, participe quant à lui à faire évoluer le regard des plus jeunes sur la vieillesse. Les membres du jury peuvent être des élèves de l'école primaire au lycée, des jeunes fréquentant les bibliothèques et les centres de loisirs.



Tous les albums et romans sélectionnés pour ce prix concernent le parcours de vie, les souvenirs, les relations entre les générations, la vieillesse et la mort, les secrets de famille ou encore la transmission des savoirs.



À noter : retrouvez les marches et actions près de chez vous sur le site de la Semaine Bleue.



Outils et actions disponibles pour agir au quotidien

Rompre l'isolement des personnes âgées : ce portail des initiatives recense l'ensemble des actions et outils disponibles sur l'ensemble du territoire pour aider à la lutte contre l'isolement des personnes âgées (maintenir le lien, aider comme voisin, s'engager comme bénévole, outils pour les associations).



Des ressources



Les créateurs d'initiatives contre l'isolement des personnes âgées peuvent faire part de leur action sur



Monalisa : ce portail vous permet de rejoindre une équipe de bénévoles près de chez vous qui lutte contre l'isolement social des aînés. Le réseau Monalisa rassemble plus de 300 équipes citoyennes engagées.



Isolement : quelles ressources mobilisables ? Le ministère des Solidarités et de la Santé liste les différentes structures vers lesquelles les personnes identifiées comme étant isolées pourront être orientées.



À noter : s'appuyant sur le rôle que les jeunes générations peuvent jouer pour améliorer la vie des personnes âgées, les dispositifs suivants ont été déployés depuis 2021 :

- le lancement de forfaits de cohabitation intergénérationnelle avec la mise en place d'une contrepartie pour le jeune ;

- la création de 10 000 services civiques d'accompagnement des seniors en situation de fragilité ;

- les conventions de jumelage entre Éhpad et établissements scolaires ;

- une aide à la vie partagée (AVP) octroyée aux résidents d'un habitat inclusif.



