Sécurité : la ville de Montrouge sensibilise les seniors aux risques de vols avec la police En 2021, à Paris, environ un millier de personnes, dont près de la moitié avait plus de 75 ans, ont été victimes de vols par ruse à leur domicile. Il faut savoir que ce public fragile, souvent isolé et totalement démuni est souvent victimes de vols à l'arraché et à la fausse qualité. C’est tellement facile pour les arnaqueurs de s’en prendre aux « petits vieux ».







On les sait, les détrousseurs de tous bords ne sont pas en manque d’idée lorsqu’il s’agit de voler l’argent et les biens de nos ainés…



Les voleurs se font passer pour de faux agents de police, des postiers, des opérateurs des eaux ou de l’électricité ou d’autres services publics et profitent de la naïveté des personnes âgées isolées chez qui ils se rendent pour les dépouiller de leurs biens les plus précieux.



Dans ce contexte et pour lutter contre ces phénomènes, la ville de Montrouge organise, le 9 mars prochain, à 14h à l'Hôtel de Ville, une rencontre entre les forces de l'ordre et les personnes âgées, afin de les sensibiliser aux dangers et leur apprendre les bons gestes et comportements.



Cette conférence bien évidemment gratuite, menée par la police nationale et municipale, en partenariat avec le club Jules Ferry, association de seniors montrougienne, exposera les situations à risque, les points de vigilance ainsi que les procédés utilisés par les fraudeurs.



L'objectif étant d'aider et d'accompagner les ainés à identifier les pièges et les erreurs à éviter ainsi qu'à leur apprendre les bons réflexes pour se protéger. Naturellement, ce qui est vrai à Paris ainsi qu’à Montrouge est aussi valable pour la plupart des grandes villes de France…

Les conseils de Verisure pour limiter les risques de cambriolage

1. Supprimer les indices d'absence lors des vacances :

• faire relever le courrier par un proche ;

• faire installer des lampes à minuterie aléatoire pour simuler une occupation ;

• ne pas communiquer ses projets de vacances sur les réseaux sociaux (comme Twitter, Instagram et Facebook).

• faites renvoyer votre ligne téléphonique fixe sur votre portable. De cette manière, un cambrioleur qui appelle chez vous ne saura pas que l’appartement est vide.

• ne pas laisser de grosses sommes d'argent dans votre logement et mettre les bijoux, objets d'art et de valeur en lieu sûr après les avoir photographiés. Le cas échéant, faites-les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection.



2. Adopter les bons réflexes :

• vérifier que les portes sont bien fermées à clé, les fenêtres closes ;

• mettre les objets de valeur en sécurité (coffre à la banque par exemple) ;

• ne pas laisser de clé cachée sous le paillasson, dans le pot de fleurs ou dans la boite à lettres (c’est une évidence mais il est bon de le rappeler) ;

• prévenir vos proches et vos voisins de votre absence ;

• ne jamais inscrire votre adresse sur votre porte-clés

• éventuellement, acquérir un système d’alarme avec télésurveillance.



3. Conseils sur votre lieu de vacances

Pour prévenir les risques de vols sur votre lieu de vacances, vous devez :

- garer si c'est possible votre voiture dans un lieu éclairé ;

- ne pas laisser les objets de valeur, sacs à mains, cartes bancaires, chéquiers, téléphones portables... dans votre voiture. Verrouiller les portes et fermer les vitres ;

- prendre vos clés avec vous lorsque vous descendez de votre voiture, même pour quelques instants après avoir coupé le contact ;

- fermer votre location, caravane, habitation avant votre départ en ville ou à la plage. Éviter de dormir les fenêtres ouvertes la nuit ;

- garder sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule, téléphones. Veiller à fermer les fenêtres et la porte d'entrée de votre logement, si vous prenez votre repas dans le jardin.

Article publié le 22/02/2023 à 01:00 | Lu 105 fois



Dans la même rubrique < > Des caractéristiques différentes entre les ainés vivant à domicile et ceux en établissement (Drees) La perception de la maltraitance des ainés vue par les Français (Credoc)