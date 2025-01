Se faire vacciner contre le pneumocoque : une recommandation de l'HAS pour les seniors de 65 ans et plus Chaque année, des milliers de personnes sont touchées par des infections respiratoires graves. Parmi elles, la pneumonie à pneumocoque. Face à l'augmentation des cas recensés chez les seniors, la Haute autorité de santé (HAS) a décidé de recommander la vaccination contre le pneumocoque à tous les Français âgés de 65 ans et plus. Une mesure qui vise à protéger une population particulièrement vulnérable et à simplifier le calendrier des vaccinations.

PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 29 Janvier 2025

La bactérie Streptococcus pneumoniae est responsable d'infections invasives telles que les méningites et les bactériémies, qui peuvent avoir des conséquences graves, voire mortelles. Malheureusement, la couverture vaccinale actuelle en France est loin d'être optimale, entre 5 et 16,9 %. Un constat préoccupant, quand on sait que l'incidence de ces infections augmente significativement avec l'âge.



Selon les données recueillies par l'HAS en effet, 60 % des cas d'infections invasives à pneumocoque concernent des personnes de 65 ans et plus, la sévérité de ces infections étant multipliée par trois chez les individus atteignant cet âge pivot. Il devient donc évident qu'une stratégie proactive est nécessaire pour contrer cette menace.

Un vaccin efficace et bien toléré Le Prevenar-20, développé par Pfizer, a été jugé efficace et bien toléré chez les seniors. Ce vaccin conjugue plusieurs avantages : il cible 20 sérotypes différents du pneumocoque et ne nécessite qu'une seule injection. De plus, il peut être administré en même temps que les vaccins contre la grippe ou le Covid-19, ce qui simplifie grandement le parcours vaccinal des aînés.



Les études menées à l'étranger (Angleterre, Espagne et Italie) démontrent un rapport coût-efficacité favorable du vaccin Prevenar-20 chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Investir dans cette vaccination pourrait donc réduire significativement les dépenses liées aux traitements des infections invasives à pneumocoques.



À travers cette nouvelle recommandation, la HAS espère donc non seulement protéger individuellement chaque senior mais également renforcer la barrière immunitaire collective face au pneumocoque.









La rédaction vous conseille < > Orientations et perspectives : interview d'Isabelle Trousseau-Magny, présidente de la Fondation Vaincre Alzheimer Vacciner les seniors : la France doit faire mieux selon l'Académie nationale de médecine