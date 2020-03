Article publié le 27/03/2020 à 05:46 | Lu 89 fois Samsung Jet : nettoyage de confinement Avec le confinement en cours, ce pourrait être le moment idéal pour un bon vieux nettoyage de printemps à l’ancienne. Samsung semble le penser aussi, car le géant coréen vient de dévoiler un nouvel aspirateur balai sans fil qui fonctionne en tandem avec une « clean station » high tech.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Sans oublier une station de charge murale, un affichage numérique intégré pour garder un œil sur les niveaux de puissance et les types de brosses, et une batterie amovible assez forte pour une heure d’utilisation.



La Clean Station compatible permet de se débarrasser de tous les déchets en un clin d’œil et vide automatiquement la poubelle du Jet en utilisant la technologie vibrante Air Pulse. Qui a dit qu’un aspirateur devait être ringard ?



Source Ce Samsung Jet ultramince peut générer jusqu’à 200 W de puissance d’aspiration et dispose d’un système de filtration HEPA à 5 couches parmi les meilleurs de sa catégorie, d’un bac lavable et d’un tambour de brosse amovible en un clic.Sans oublier une station de charge murale, un affichage numérique intégré pour garder un œil sur les niveaux de puissance et les types de brosses, et une batterie amovible assez forte pour une heure d’utilisation.La Clean Station compatible permet de se débarrasser de tous les déchets en un clin d’œil et vide automatiquement la poubelle du Jet en utilisant la technologie vibrante Air Pulse. Qui a dit qu’un aspirateur devait être ringard ?









Dans la même rubrique : < > Ring Video Doorbell : sécurisez votre porte d'entrée Master Lock dévoile un cadenas biométrique d'extérieur