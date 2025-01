Salon des Thermalies 2025 : prévenir et soigner les séquelles cardiovasculaires grâce au Thermalisme Rendez-vous immanquable en matière de santé et bien-être par l'eau depuis 43 ans, Les Thermalies dévoilent les nouveautés et dernières tendances du secteur. Ce salon grand public de référence en matière de thalassothérapie, thermalisme et Spa se tiendra 23 au 26 janvier 2025 au Carrousel du Louvre à Paris. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 24 Janvier 2025

En 2024, les maladies cardiovasculaires demeurent une priorité de santé publique en France, responsables de 140.000 décès chaque année.



Première cause de mortalité chez les femmes et les personnes âgées, elles se manifestent sous différentes formes, notamment les AVC et les infarctus, touchant des millions de Français et entraînant plus d’un million d’hospitalisations annuelles.



Face à ces enjeux, les cures thermales se révèlent être une réponse précieuse, à la fois naturelle et globale. Qu’il s’agisse de la rééducation post-AVC ou de la convalescence après un infarctus, ces séjours offrent des solutions adaptées pour restaurer la santé physique et émotionnelle des patients.



Les cures post-AVC visent à améliorer la motricité, soulager les douleurs, renforcer l’équilibre et apporter un soutien psychologique essentiel. De leur côté, les cures post-infarctus accompagnent les patients dans leur réhabilitation cardiovasculaire en combinant exercices ciblés, relaxation et rééquilibrage du mode de vie pour prévenir les récidives.



Ces cures thermales représentent une étape clé dans le parcours de soin, redonnant souffle, force et espoir aux patients en quête de renouveau.



Les séquelles d’un AVC, qu’elles soient motrices, neurologiques ou psychologiques, nécessitent une prise en charge globale et durable. Les cures thermales offrent une approche unique, mêlant les vertus thérapeutiques des eaux naturelles aux soins médicaux adaptés.



Bains, douches, massages et rééducation physique se complètent pour apaiser les douleurs, rétablir la mobilité et renforcer l’équilibre. De plus, l’environnement apaisant des stations thermales, loin du tumulte du quotidien, joue un rôle essentiel dans la reconstruction psychologique des patients et de leurs proches.



En France, rares sont les lieux qui conjuguent expertise médicale et bienfaits naturels aussi harmonieusement que les stations thermales spécialisées dans la neurologie.



Trois d’entre elles : Lamalou-les-Bains, Néris-les-Bains et Ussat-les-Bains, se distinguent par leur approche novatrice et leur savoir-faire unique en matière de réhabilitation post-AVC. Agréées pour des cures conventionnées de trois semaines, elles offrent un véritable parcours de soins adaptés, destinés à restaurer la mobilité, soulager les douleurs et rétablir l’équilibre, tant physique que psychologique.



La Fédération Française de Cardiologie (FFC) est présente au Salon des Thermalies à Paris. Engagée depuis des décennies dans la prévention des maladies cardiovasculaires, la FFC œuvre pour sensibiliser le grand public et accompagner les patients dans leur parcours de soins.



Lors de ce salon, l’équipe de la Fédération proposera des conseils pratiques pour préserver la santé

cardiaque, des informations sur les facteurs de risque, ainsi que des recommandations adaptées, pour adopter un mode de vie sain. Les visiteurs pourront également découvrir le rôle des cures thermales dans la réhabilitation post-AVC et post-infarctus, un sujet au cœur des préoccupations de la FFC.



Ne manquez pas cette opportunité d’échanger avec des experts en cardiologie, qui partageront leurs connaissances et répondront à toutes vos questions. Une occasion unique de mieux comprendre les enjeux de la santé cardiovasculaire et les bienfaits du thermalisme dans la prévention et la réhabilitation.







