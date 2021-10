Article publié le 26/10/2021 à 10:15 | Lu 110 fois Salon des Thermalies 2022 : quand la thalasso se met à l'ère post-covid





Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 20 au 23 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 28 au 30 janvier 2022 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur la thalassothérapie à l’ère du post-Covid. Entre énergies, vitalité et immunité…

Après des périodes de stress intense dû à la pandémie, le télétravail et aux nombreuses restrictions, les instituts de thalassothérapie proposent des cures spécialement conçues pour retrouver l’énergie, la vitalités et l’immunité après cette période compliquée. Voici donc un zoom sur ces principales nouveautés.



Alliance Pornic : la santé en équilibre

Après presque deux ans de crise sanitaire, les maux récurrents du moment sont des problèmes de dos dus au télétravail et des problèmes psychologiques liés au stress. Avec ses deux orientations : Dos et Anti-stress, la nouvelle cure Santé en équilibre vise à calmer les maux qu'ils soient physiques ou psychiques.



En apportant à l'organisme les bienfaits naturels marins associés aux soins de haute technologie, elle régénère profondément l'organisme. La cure comprend 26 soins proposés sur 5 jours ; ils sont complétés par un atelier postural (option dos) ou de méditation et sophrologie (option anti-stress), deux aqua pilâtes et deux séances de Pilâtes en salle.



Dans le cadre de cette cure un bilan du microbiote avec le Kit Gniom est proposé. C’est un test complet pour mettre en exergue des problèmes du système immunitaire, émotionnel et sédentarité.



Previthal Donville-les-bains et le lâcher-prise

Fatigue, stress, anxiété... Les émotions se traduisent au niveau de notre corps et notre esprit. Le programme de la cure Équilibre proposée par la thalasso Prévithal permet un véritable lâcher-prise, une libération de toutes tensions afin de retrouver l’équilibre intérieur. Le programme de 6 jours prévoit 24 soins.



Benodet : reconnexion énergétique

L’énergie vitale, lorsqu’elle est perturbée, devient source de fatigue, génère des sensations de lassitude, provoque des contractures musculaires, des perturbations hormonales et des émotions difficiles à gérer… L’objectif principal de ce nouveau programme proposé par Relais Thalasso Bénodet est de retrouver un cercle énergétique vertueux, relancer le système énergétique en se reconnectant à son environnement et enfin respirer.



La cure Reconnexion énergétique s’annonce comme un véritable starter d’énergie et d’équilibre retrouvés. Tous les soins et activités proposés agissent de concert sur la circulation de l’énergie :

acupuncture, shiatsu, massage énergétique balinais, etc. Pour une reconnexion à la nature, la marche en pleine nature, guidée par un coach et incluant de la méditation, sert donc de préalable au séjour.



Elle s’accompagne d’une séance d’oxygénation et de respiration en piscine, de randonnées libres autour de la thalasso et d’une séance d’oxygénation en extérieur. Pour renforcer l’immunité, une sélection de soins reminéralisants, associant bains et enveloppements d’algues, complète le séjour.



Quiberon : la mer bienfaisante

Cette année, les experts de l’Institut de Quiberon ont créé́ un programme de soins 100% dédié́ aux vertus bienfaisantes de l’eau de mer et des produits marins. Ma Thérapie marine a pour but une régénération globale du corps et de l’esprit.



Au programme de ces 6 jours de soins : un bilan nutrition et hygiène de vie avec une diététicienne, de nombreux soins thalasso ressourçant et reminéralisants, des séances en extérieur avec le relaxologue pour profiter des embruns marins ou en bassin avec l’ostéopathe, des soins de cosmétique marine et une ampoule du sérum de Quinton, plasma marin à prendre tous les jours pour augmenter son apport en minéraux.



Castel Clara : une thérapie minérale

Le Castel Clara est le seul centre de thalasso breton situé sur une ile. L’hôtel offre un cadre idyllique pour s’oxygéner et se ressourcer. En 2022, l’établissement proposera une cure de trois jours Thérapies Minérales. Elle s’adresse aux personnes fatiguées, en manque d’énergie, qui ont besoin de recharger leurs batteries.



Chaque jour, les soins délivrent dans l’organisme quantité́ de minéraux et d’oligo-éléments, tout particulièrement du magnésium marin. Ce dernier agit sur le stress, la qualité́ du sommeil et les tensions musculaires. Le calcium fortifie les os et les articulations. Véritable

cure anti-fatigue naturelle, elle restaure un état de sérénité́ absolue et un mieux-être incomparable.



Douarnenez : l’énergie par le rire

Dans la belle baie de Douarnenez, à proximité́ du parc naturel de la presqu’île de Crozon, le centre de la thalassothérapie Valdys Resort Douarnenez propose un programme de 6 jours avec 22 soins pleins de joie. Durant cette nouvelle cure Énergie par le rire, les experts donnent les clés pour des effets particulièrement positifs, autant sur le mental que sur la santé de chacun.



Rire est précieux sur le plan neurologique en permettant au cerveau de relâcher la pression. L’aura positive dégagée par une personne souriante est attirante et agis comme un aimant. L’encadrement du séjour procure des bienfaits qui se retrouvent jusque sur le visage des curistes, notamment grâce à l’atelier de yoga du visage, qui offre de profonds effets antirides.









