Article publié le 10/01/2022 à 01:00 | Lu 389 fois Salon des Thermalies 2022 : nouveautés à l'honneur dans les centres français





Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 20 au 23 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 28 au 30 janvier 2022 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur les nouveautés proposées par les centres en 2022 !

Les centres ne sont pas restés inactifs pendant cette période troublée. Certains en ont profité pour développer et rénover leurs installations, d'autres pour étendre leur gamme de soins.



Thalasso & SPA Barrière La Baule : un nouveau concept

Sur la baie, l’histoire de la Thalasso & Spa Barrière commencée en 1988 avec Lucien Barrière, continue de s’écrire. Deux ans de réflexion, une cinquantaine d’experts, des innovations exclusives et plus de 32 ans d’expertise ont donné naissance à ce nouveau concept qui se veut « avant-gardiste et audacieux ».



Après 9 mois de travaux, ce centre offre sur 3.000m2 un nouveau décor, de nouveaux espaces, de nouveaux soins, de nouvelles activités et de nouveaux partenaires. Il s’entoure aujourd’hui de nouvelles marques partenaires prestigieuses, sélectionnées pour leur efficacité, leurs innovations et leur respect de l’environnement.



Ainsi pour la première fois en France, une clinique de renom s’invite à la carte des soins avec La Clinique des Champs-Élysées et ses technologies de pointe. Plus de 60 ans de savoir-faire en médecine esthétique et sept machines dernier cri viennent compléter l’offre bien-être de la Thalasso & Spa Barrière de protocoles pointus et non invasifs, encadrés par des médecins.



Grain de peau sublimé, visage rajeuni, silhouette affinée, peau d’orange lissée... Grâce aux technologies Accent Prime, EmSculpt, Laser médical..., c’est une métamorphose toute en douceur qui s’opère au Medical Spa by La Clinique des Champs-Élysées.



La métamorphose de Thalazur St Jean de Luz

Après une première ouverture de l’Hôtel Hélianthal Thalazur Saint-Jean-de-Luz**** en juillet 2020, la thalassothérapie et le spa ont ouvert leurs portes en juin 2021.



Afin que la rénovation soit à la hauteur de l’investissement de plus de 30 millions d’euros de travaux, Thalazur a choisi de se faire accompagner par l’architecte d’intérieur Jean-Philippe Nuel, une signature emblématique dans l’univers de l’hôtellerie et grand maître dans l’art de faire renaître des fleurons de l’Art Déco.



L’identité Art Déco de cet établissement iconique et la culture traditionnelle basque sont respectées et sublimées. En plus du choix de certaines couleurs emblématiques de la région (le rouge et le bleu...), les équipes ont souhaité également mettre en lumière les artisans du Pays Basque. Concernant l’univers des 106 chambres de l’hôtel, l’architecte a une nouvelle fois choisi de s’inspirer des années 30 et de mêler l’ambiance balnéaire et la convivialité basque.



La grande nouveauté de ces travaux est également la création de 10 nouvelles suites dont 4 duplex avec terrasse et une vue plongeante sur l’océan. En plus de la rénovation complète c’est une restauration menée par le Chef basque Nicolas Borteyru que l’établissement invite à découvrir dans ses deux restaurants "l'Atlantique" et le nouveau "bar à tapas" Erdiko.



L'institut de thalassothérapie, une rénovation complète. L’institut a ouvert ses portes en juin 2021. Dans l’esprit années 30, rappelant les bains de mer de l’époque et mêlant la douceur d’un design plus contemporain, l’architecte a souhaité s’inspirer des codes de Mallet Stevens. Les clients découvrent ainsi le même jeu de matières qu’à l’hôtel entre la pureté des marbres et l’authenticité des matières naturelles.



Relais Thalasso Île de Ré Hôtel Atalante : plus qu’une thalassothérapie

Dans ce très beau site un grand projet de rénovation a été engagé pour devenir dès janvier 2022, plus qu’une thalassothérapie moderne, un véritable lieu de bien-être, de partage et de déconnexion où la nature et le respect de l’environnement seront présents tout au long de l’expérience du client.



Une rénovation éco-intégrée fin 2021, avec au programme : un nouveau spa marin, abritant une piscine intérieure entièrement rénovée, bénéficiant de nouveaux espaces ludiques et d’un nouveau hammam, le tout associé à un parcours sensoriel.



Côté bien-être, 6 nouvelles cabines spa beauté. Point d'orgue : la création d'un roof top avec une vue imprenable sur l’océan. La refonte des espaces de soins de thalassothérapie est prévue pour fin 2022 avec la création de 10 suites de soins semi-privatisées à l’instar des sites de Bénodet et de Pornichet. Pour finir sur les nouveautés 2021, l’embellissement du parc côté thalassothérapie est à l'honneur.



Valvital Santenay : nouvel établissement thermal du groupe

Ouvert en mai 2021, ce nouveau centre thermal offre aux curistes des espaces de soin et de vie ouverts sur la nature avec un espace thermal médical pour les cures conventionnées, un espace bien-être avec un spa thermal et un espace hébergement avec une résidence pour les curistes et pour les voyageurs en quête d’une résidence avec spa intégré.



Le bâtiment a été conçu avec l’expérience thermale de ValVital pour s’adapter parfaitement aux attentes des curistes. La Résidence Villa Thermae reliée à l’établissement thermal, propose 49 studios et suites.



Cet établissement entièrement neuf est situé au cœur des vignes, à quelques minutes à pied du centre de Santena est relié à l’établissement thermal. Disposant de 49 studios et suites, la résidence offre un cadre de séjour moderne et chaleureux.



La station thermale de Santenay est la seule de la Côte d’Or, dans une région aux nombreux attraits touristiques : route des Grands Crus, canal du Centre et la véloroute à travers les vignes depuis Beaune qui en font une destination internationalement reconnue. L’eau thermale de Santenay est reconnues pour le traitement en rhumatologie et séquelles de traumatisme ostéo-articulaires.



Les Thermes de La Roche Posay : entièrement rénovées

La réfection du bâtiment et la modernisation des équipements thermaux permettent de bénéficier des bienfaits dermatologiques de l’eau thermale de La Roche-Posay dans un établissement se distinguant par la qualité de ses équipements. Le nouveau Spa Source La Roche-Posay propose la Dermatologie augmentée par le pouvoir des Neurosciences.



En effet, le nouveau spa a développé, en collaboration avec des experts en dermatologie et en neurosciences, de nouveaux protocoles de soins proposant toute l’efficacité dermatologique des formules La Roche-Posay augmentées par le pouvoir neurosensoriel des massages, pour une efficacité renforcée sur la beauté de la peau et du bien-être global.



En fonction des besoins de chacun, un programme ciblé est prévu dans un espace de 2000 m2 intégralement rénové et modernisé, au cœur du nouveau centre thermal.



Thermes de Neyrac-les-bains : création de piscines de Kniepp (saison 2022)

Ainsi baptisé en l’honneur de son inventeur Sébastien Kneipp dont l’histoire dit qu’il se guérit d’une tuberculose incurable grâce à ses bains glacés dans le Danube, un parcours Kneipp verra le jour en 2022 aux Thermes de Neyrac-les-Bains.



Alternant la marche dans des bassins de différentes températures (successivement chauds et froids) et de revêtements variés, le parcours Kneipp a pour effet de dilater puis contracter les vaisseaux sanguins. Ce système de dilatation/contraction procure à la fois des bienfaits sur le système circulatoire (en particulier le retour veineux) mais également sur le système immunitaire et le métabolisme en général.



Saint-Malo : expertise nutrition

Les Thermes Marins de Saint-Malo franchissent un nouveau cap dans leur expertise nutrition en lançant Le Bilan Nutrition Santé. Destiné à améliorer la prise en charge des curistes dans le domaine de la nutrition, ce protocole est inédit et innovant en thalassothérapie et thermalisme.



Ce nouveau protocole permet d’effectuer un bilan métabolique, nutritionnel et physique complet autour du poids idéal de chacun en fonction de sa situation pondérale. Il se compose de 4 étapes : une consultation nutrition, un bilan de condition physique, une analyse de composition corporelle, une mesure de la dépense énergétique au repos et du quotidien respiratoire par calorimètre indirecte.



Pour la première fois dans un centre de thalassothérapie et de thermalisme et grâce à un équipement dernière génération : le moniteur métabolique Q-NRG Cosmed permet de connaître le nombre exact de calories dont nous avons besoin chaque jour, un des éléments essentiels pour maintenir notre poids.



Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa : bilan oligo-check

Ce bilan permet de mesurer les réserves tissulaires en minéraux et oligo-éléments, de détecter la présence de métaux lourds et le niveau d’intoxication, et d’évaluer le stress oxydatif. Il se fait avec la diététicienne-nutritionniste, qui en analyse les résultats, puis corrige les carences ou les excès, grâce à des conseils alimentaires personnalisés.



Valvital : nouveaux équipements esthétiques

Le Microneedling est intégré dans tous les SPA Thermaux. Les praticiens et praticiennes esthétiques sont formés à ce nouvel équipement qui permet une microperforation de la peau. Le soin de microneedling, très faiblement invasif, stimule de l’épiderme pour une pénétration intense des actifs anti-âge. Le protocole de soin du visage Microneedling est associé aux bienfaits des produits cosmétiques ValVital, naturels et enrichis en eaux thermales.



Balaruc-les-Bains : nouveaux modelages au Spa

Le spa thermal O’Balia de Balaruc-les-Bains va développer un ensemble de soins de modelages dès 2022, ciblés sur certaines zones du corps (tête, ventre, pieds) avec une approche toujours plus inspirée des médecines orientales et ayurvédiques.









Dans la même rubrique < > Quand AG2R La Mondiale s'implique dans les approches complémentaires et alternatives Et si on changeait de regard sur les rides ? Nouvelle campagne marketing de Diadermine