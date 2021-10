Article publié le 12/10/2021 à 09:06 | Lu 193 fois Salon des Thermalies 2022 : le point sur les cures post-Covid





Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 20 au 23 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 28 au 30 janvier 2022 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur les cures pour un soutien post-Covid.

Pour cette nouvelle saison thermale, plusieurs centres thermaux proposent des cures pour vivre le mieux possible la période post-covid.



Après la lutte contre l’épidémie, vient pour certains le combat contre ses séquelles et ses symptômes persistants qui s’apparentent à une maladie chronique. Pour retrouver la confiance dans son corps,

récupérer physiquement et moralement, plusieurs thermes ont conçu un programme post-covid long, centré sur la respiration et la récupération physique. Il vient en complément d’une cure thermale voies respiratoires ou/et dermatologique.



Chaine Thermale du Soleil : syndrome covid-long

Des études françaises, menées sous l’égide de l’INSERM, dressent sur les 15 derniers mois une cartographie des symptômes d'un état post-covid, nommé aujourd’hui « Syndrome Covid Long ». Parmi ces études, celle menée par le Pr. Jad Ghosn et publiée en mai 2021, examine dix symptômes (fatigue, dyspnée, douleurs articulaires et musculaires, céphalées, toux, rhinorrhée, perte du goût et de l’odorat).



Comme l’explique le Pr Christian Roques, membre de l’Académie nationale de médecine, « La médecine thermale peut contribuer à prendre utilement en charge les patients dont l’état associe

douleurs, fatigue, anxiété, manque de force musculaire et amaigrissement ».



Dans cet esprit, les Thermes de Molitg-les-Bains proposent une cure post-covid long. La cure a pour objectifs thérapeutiques (douleurs articulaires et musculaires, voies respiratoires...), physiologiques (remobiliser la masse musculaire, améliorer les capacités respiratoires et cardiaques...) et psychologiques (reprendre confiance en soi…).



Avec un bilan complet et individuel avant et après la cure, celle-ci comporte un programme de 4 à 6 soins thermaux, une session de groupe de parole dirigée par un sophrologue, 6 activités physiques spécifiques, 6 ateliers ou activités ciblées (sophrologie, méditation, musicothérapie...).



Cure Post-covid conventionnée 18 jours à partir de 595,40€. Module spécifique réhabilitation post-covid (295€ non pris en charge). Cure thermale non conventionnée de 6 jours (490€ pour 24 soins)



Rhône-Alpes Thermal

Thermes de Saint-Gervais Mont-Blanc : post-covid long

Les Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc, spécialistes des maladies ORL/voies respiratoires, des muqueuses bucco-linguales et des pathologies dermatologiques, ont réfléchi à un accompagnement, le temps d’une cure thermale de trois semaines, au plus près des besoins, des attentes et des progrès des patients.



Ce programme sur-mesure de 18 jours, adapté à chaque cas, sera lancé en mars 2022. Un programme de 9 jours hors cure thermale conventionnée sera aussi proposé. Complément cure conventionnée 18 jours 583€, mini-cure 9 jours (hors hébergement) 673€



Thermes d’Allevard : « Je retrouve la forme après le Covid »

Ce thermes proposent un programme d'éducation thérapeutique pour les personnes en covid long ou post-covid se déroulant sur 9 jours, au cours de la cure de 3 semaines.



Deux entretiens individuels avec une diététicienne-éducatrice sportive formée à l'éducation thérapeutique, 3 ateliers collectifs au choix (s'exprimer autour de son expérience post-covid, aiguiser ses sens...), 8 séances d'activité physique adaptée, une en accès libre alliant endurance, renforcement musculaire et étirements, 4 séances pour apprendre à respirer, se détendre, se recentrer. Un suivi d'un mois, 3 mois et 6 mois après un retour chez soi.



Programme payant : 300€. Renseignements auprès de son organisme complémentaire pour un remboursement total ou partiel. Cette cure est également proposée aux Thermes d’Aix-les-Bains Domaine Marlioz sur 6 jours Voies Respiratoires post-covid 293€ avec un programme complémentaire post-covid 277€



La Bourboule : prévention et récupération

On a pu constater que les cas graves de Covid 19 présentent quasi systématiquement une pathologie chronique initiale. Une cure préventive peut permettre de renforcer le système immunitaire. Pour les personnes ayant contracté la maladie, les bienfaits de l'eau peuvent aider l'organisme à mieux récupérer.



Court séjour Post-Covid pour aider à prendre un second souffle. Voies respiratoires : 6 soins thermaux

par jour, 2 massages sous eau thermale, activité physique adaptée, séances d'entretien avec un

psychologue (facultatif).



Thermes de Saujon : cure Covid Psy

Station thermale référente dans la prise en charge des troubles anxieux, les Thermes de Saujon proposent une Cure Covid Psy. La longue période du Covid 19 a eu un très fort impact traumatique pour certains d'entre nous. Un accompagnement psychologique par des soins thermaux permet de réduire les effets post traumatiques induits. Différents ateliers, entretiens individuels et collectifs sont proposés en compléments des soins thermaux.



Stage de 3 semaines (320€), en complément d'une cure thermale conventionnée, ne bénéficiant pas de prise en charge de la Sécurité sociale.









