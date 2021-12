Article publié le 13/12/2021 à 11:20 | Lu 123 fois Salon des Thermalies 2022 : haro sur les douleurs !





Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 20 au 23 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 28 au 30 janvier 2022 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur les cures anti-douleurs.

Face aux douleurs, la médecine thermale fait la preuve de son efficacité. Au fil des études réalisées, elle est aujourd'hui avérée dans un grand nombre d'indications.



Thermes de Vals-les-Bains : combattre la polyarthrite

Aujourd’hui soupçonnée de constituer l’une des conséquences potentielles d’une infection au Covid-19, la polyarthrite rhumatoïde est la plus fréquente des pathologies inflammatoires chroniques.



Caractérisée par des poussées inflammatoires évolutives particulièrement, cette pathologie touche 0.3 à 0.8% de la population (soit environ 200.000 adultes), avec une majorité de femmes.



Cet établissement propose deux nouvelles mini-cures pour la combattre. Mini-Cure Polyarthrite Rhumatoïde (6 jours 24 soins, 1 conférence diététique, 1 suivi sportif avec coaching personnalisé).



Et la Cure Spécifique Polyarthrite Rhumatoïde (6 jours - 4 soins quotidiens, 1 conférence, un atelier diététique, un suivi sportif) conçue pour permettre aux personnes atteintes de Polyarthrite Rhumatoïde de soulager leurs douleurs et d’adopter une hygiène de vie permettant de réduire la survenue et l’intensité des crises.



Balaruc-les-Bains : escale thermale Bienfait du dos

Une nouvelle expérience thermale profonde, qui soulage et redynamise. Elle permet d'oublier ses maux du dos grâce à des soins efficaces et naturels concentrés sur les tensions dorsales et lombaires. (5 jours, 5 soins par jour)



Thermes de Saujon : mini-cure Rhumat’eau

Cette nouvelle mini-cure sur 4 jours a pour objectif de combattre les douleurs de rhumatisme. : 4 entrées au Spa Thermal Philae (détente du corps), 6 soins à base de l’eau thermale (douche, bain et modelage sous affusion) , 4 soins ciblant la détente articulaire et musculaire (modelage aux pierres chaudes, modelage indien, enveloppement à l’argile). Cette cure peut être prévue en complément d'une cure thermale.



Thermes de Neyrac-les-Bains : nouvelle mini-cure Bouger + Bouger mieux

Au cœur des jeunes volcans d’Ardèche, la station thermale de Neyrac-les-Bains est située au creux d’un maar (cratère volcanique), dans un environnement calme, l'ensemble des infrastructures implanté autour du parc thermal, offre la quiétude idéale pour une mini-cure de remise en forme.



Destinée à tous celles et ceux souhaitant se détendre et retrouver une bonne hygiène de vie grâce à des soins thermaux à visée circulatoire et anti-douleur ainsi qu'à des séances d’activité physique, la mini-cure Bouger + Bouger Mieux comprend sur 6 jours 23 soins (enveloppements de limon thermal..,) et activités (coach sportif..) et accès au spa thermal.



Chaine thermale du Soleil : combattre la cervicalgie

Parmi les troubles musculo-squelettiques les plus fréquents, figure la cervicalgie. Ces douleurs aux cervicales, au niveau du cou, sont fréquentes chez les Français. Selon l’Association Française de Chiropraxie, elles touchent 30 à 50% des adultes. D’après cette même source, 67% de la population souffre d’un épisode « cervicalgique » au cours de sa vie.



Cette pathologie, assez fréquente, touche sans distinction les sportifs, les sédentaires, les hommes et les femmes. Mais avoir des douleurs cervicales n’est en aucun cas une fatalité. Cransac-Les-Thermes, en Aveyron, est une station thermale unique en Europe pour le traitement des rhumatismes et spécialisée dans les pathologies cervicales : un traitement particulier grâce à des gaz thermaux (120°).



Les soins pratiqués provoquent une sudation abondante. Au contact des gaz naturels chauds, outre les bienfaits reconnus de la chaleur, la dilatation des pores qui en résulte, accroît les échanges au niveau de la peau. Les gaz ont des effets anti-inflammatoire, cicatrisant et reminéralisant.



La Mini cure cervicales et épaules (8 soins, 3 activités) est un programme complémentaire à la cure Rhumatologie de 18 jours. La Mini-Cure Arthrose Cervicale et Cervicalgie conjugue les approches physiologique, cognitive et éducative pour donner toutes les clés indispensables de la réduction de la douleur et de l’ankylose des cervicales. D’un format plus court, elle s’adapte à l’emploi du temps des personnes actives.( 6 jours-28 soins-10 activités).









Dans la même rubrique < > Le sexe après 60 ans ? On en parle ? Les quinquas et plus et le sommeil