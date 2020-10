Article publié le 01/10/2020 à 01:00 | Lu 66 fois Salon Zen : un nouvel état d'esprit du 1er au 5 octobre 2020 Porte Champerret à Paris





Vers une vie meilleure ! Tel est le leitmotiv de la 33e édition du Salon Zen qui proposera de réfléchir de façon positive à ce que pourrait être cette nouvelle vie qui s’offre à nous, comment agir à son niveau pour en améliorer les fondamentaux, par un travail sur soi et pour le bien de tous. Espace Champerret du 1er au 5 octobre 2020.

Si la résilience est de mise face aux situations inédites que nous vivons actuellement, ce contexte particulier est aussi l’occasion de repenser notre vie personnelle mais également le monde qui nous entoure.



Depuis 33 ans, le Salon Zen réunit une communauté de professionnels du développement personnel et du bien-être qui agissent pour améliorer notre monde intérieur et extérieur, afin d’envisager notre vie de façon plus positive et constructive.



Selon les organisateurs, cette nouvelle édition ne fera pas défaut à cette mission, avec le plaisir non dissimulé de retrouver exposants et visiteurs autour de valeurs communes : la réflexion, le partage, l’expérience et l’humanisme.



En 2020, le Salon Zen proposera aussi un Espace Créateurs dédié aux sculpteurs, peintres, auteurs, artisans ou musiciens qui partagent leur sensibilité et leur vision du monde à travers leur créativité en pleine conscience.



Quant au Corner Consommation consciente (très tendance), il vise à apporter des solutions pour une nouvelle consommation raisonnable et sensée : produits en circuit-court, initiatives locales et produits fabriqués en France.



Ces deux nouveaux espaces viendront enrichir les espaces ayant déjà fait leurs preuves et qui connaissent un vif succès auprès des visiteurs :

• L’espace Nouvelle Vie/Emotions organisera des ateliers conseils pour les visiteurs souhaitant changer de vie ou entamer une reconversion. Des coaches et psychothérapeutes prodigueront leurs conseils pour faire le point et le bilan de son vécu et répondront aux différentes questions qu’il est légitime de se poser lors de ce changement. Il participera aussi au réveil des sens en présentant des pratiques dédiées au retour à l’essentiel et à la découverte de nouveautés.

• Territoire de toutes les expériences, la Bulle Zen proposera des méditations, du yoga et autres pratiques corporelles inédites pour ceux qui souhaitent s’adonner à ces moments privilégiés

permettant de s’évader du quotidien.



Thème 2020 : Une vie meilleure

15 conférences

2 nouveaux espaces : Espace Créateurs et

Corner Consommation consciente

110 animations

180 ateliers

3 espaces d’exposition : Epanouissement

personnel ; Art de vivre & Spiritualité ; Mieuxêtre, réunissant plus de 250 exposants.

1 Good Mood Class à l’ouverture du salon

1 nocturne arty et méditative

2 concerts



Le Salon Zen met en place un protocole sanitaire rigoureux,

respectueux des exposants et des visiteurs, pour un salon en toute sérénité

- Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du salon

- Des kits sanitaires (masques et gel hydro alcoolique) sont proposés à la vente dès l’accueil du salon

- Des affiches rappellent les gestes barrières

- Des distributeurs de gel hydro alcoolique sont disponibles à l’entrée et dans les allées du salon

- Les espaces communs sont régulièrement nettoyés

- Les salles de conférences et des ateliers sont adaptées pour respecter les distanciations physiques

- Si nécessaire, les entrées seront régulées, selon les règles édictées par la préfecture, dans le respect de

la jauge maximale autorisée au moment du salon









Dans la même rubrique < > Désir, plaisir et sexualité : ça continue après 60 ans ! Les fuites urinaires masculines : un sujet tabou qui peut avoir des conséquences directes sur la vie sociale Kiplin : des jeux digitaux pour faire "bouger les seniors"