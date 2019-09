Article publié le 09/09/2019 à 01:00 | Lu 55 fois Salon Zen : thérapies quantiques, l'autre dimension du bien-être A l’occasion de Salon Zen, le salon dédié à l’épanouissement personnel et l’art de vivre qui se tiendra à Paris du 26 au 30 septembre prochain pour sa 32ème édition, revenons plus en détail sur les thérapies quantiques qui réinforment les cellules pour rééquilibrer l’être. Porte Champerret.

Considérant l’homme dans ses différentes dimensions (mécaniques et énergétiques) et dans son environnement, les thérapies quantiques (ou énergétiques) s’attachent aussi aux aspects les plus subtils de l’être à savoir l’information cellulaire qui se propage par résonnance à l’intérieur et à l’extérieur du corps humain.



Le rôle de ces thérapies est de réinformer ces cellules pour rééquilibrer l’être. Déjà comprises par les Chinois ou les Indiens, comme l’atteste l’usage de l’acupuncture ou de la médecine ayurvédique, ces thérapies ne se substituent pas à un diagnostic médical, mais sont un réel appui au mieux-être et au soulagement.



La méthode Acmos

La Méthode ACMOS permet au corps de reprendre le contrôle de ses circuits énergétiques afin qu'il retrouve sa capacité d'autogestion et ce, dès le premier bilan. Elle met en œuvre un protocole rigoureux d'investigation s'appuyant continuellement sur la mesure scientifique effectuée au moyen d'un appareillage sophistiqué (fruit de longues années de recherche et de mise au point) pour lequel des médecins et des spécialistes du monde entier ont collaboré.



Cette méthode se décompose en 3 temps. Des mesures sont effectuées à l’aide des appareils afin de détecter les dysharmonies à corriger. Le deuxième temps consiste à réaliser les soins nécessaires au rétablissement de l’équilibre. Dans la plupart des cas, il s’agira de soins strictement énergétiques, c’est-à-dire ne nécessitant pas l’absorption physique de produits naturels.



Dans un dernier temps, par les mêmes moyens que ceux utilisés pour les mesures initiales, le Bioénergéticien Acmos vérifie, scientifiquement, avec un appareil de mesures, que l’équilibre énergétique du sujet est rétabli.



La méthode Acmos est une démarche visant à renforcer progressivement les capacités de l’organisme pour qu’il maintienne de lui-même son équilibre face aux agressions qu’il subit chroniquement ou ponctuellement. Des séances régulières (tous les 2 à 4 mois) sont nécessaires, y compris à titre préventif, pour tirer un bénéfice véritable et durable de cette méthode.



Love energetics

Love Energetics est une technique de guérison naturelle et avant-gardiste qui facilite la libération des blocages énergétiques intérieurs et permet d’accroître les capacités d’auto-guérison du corps humain en travaillant sur le cœur, qui est la clé facilitant l’accès à un état plus harmonieux.



Cette technique, simple et efficace, agit sur les systèmes énergétiques et informationnels du corps humain et non sur la matière. Pour Love Energetics, le changement s’opère de façon instantanée selon un processus personnalisé propre à chacun contrairement à la plupart des approches traditionnelles qui reposent sur les principes de résonance et d’harmonisation des fréquences.



La connexion spécifique du Cœur agit directement sur le champ d’information du corps et ses systèmes énergétiques. Ces soins offrent ainsi la possibilité d’intégrer, avec aisance et grâce, davantage de bien-être et d’harmonie dans sa vie.

