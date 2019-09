Article publié le 04/09/2019 à 01:00 | Lu 75 fois Salon Zen : intestin et foie, quand c'est le ventre qui gouverne ! A l’occasion de Salon Zen, le salon dédié à l’épanouissement personnel et l’art de vivre qui se tiendra à Paris du 26 au 30 septembre prochain pour sa 32ème édition, revenons plus en détail sur une thématique très en vogue : sur notre ventre, notre « second » cerveau. A l’espace Champeret dans le 17ème.

Second cerveau de notre corps, le ventre agit sur notre santé, notre moral, notre forme ou notre silhouette. Certains chercheurs ont en effet constaté qu’il pouvait être la source de plusieurs de nos maux tels que la fatigue, les troubles du sommeil, les maux de dos, le stress…



Afin d’en prendre soin, de nombreuses solutions naturelles sont aujourd’hui disponibles pour le purifier et lui rendre sa vitalité naturelle.



Se défaire des dépendances agressives pour le ventre

Alcool, sucre ou drogues ont forcément un impact extrêmement négatif pour l’organisme et les organes du ventre. Se rendant compte que les addictions ne sont que la partie émergée de l’iceberg révélant quelque chose de plus profond, Sarah Nacass a créé la méthode ADIOS® pour travailler sur l’origine de la dépendance plutôt que le symptôme.



Grâce à la combinaison de dix techniques, cette méthode englobe plusieurs facettes de l’addiction et permet de toucher la singularité de chacun et de couper l’attachement à la substance addictive quelle qu’elle soit. La personne libérée de sa compulsion et des pensées qui y sont bien souvent attachées retrouve un sens à sa vie.



Stand L1 bis Centre Anti Addiction - www.centreantiaddiction.com



Le curcuma, le rhizome santé

Le curcuma est un véritable allié pour traiter entre autres les troubles digestifs. Les compléments alimentaires de curcuma contiennent des antioxydants puissants : les curcuminoïdes. De nombreuses études sont en cours pour confirmer les bienfaits de cet épice dont on utilise essentiellement le rhizome.



D’ores et déjà, on lui reconnaît des vertus pour protéger le foie et l’estomac, lutter contre des troubles digestifs (nausées, perte d’appétit, lourdeurs, ballonnements…) mais aussi dans les ulcères gastroduodénaux, les maladies inflammatoires des intestins… Rappelons que le curcuma est contre-indiqué en cas d’obstruction des voies biliaires. Un avis médical est toujours utile.



Stand B26 Biofloral - http://biofloral.fr

Stand B2 Guayapi – www.guayapi.com

Stand E11 Petite Tomate – www.petitetomate.fr



Hepatoflor, un dépuratif naturel en gouttes

Ce complément alimentaire comprend 13 plantes traditionnellement utilisées pour épurer l’organisme. Elles permettent de drainer et revitaliser le foie. Elles sont sans risque et sans contre-indication. L’aspérule odorante, le pissenlit et la fumeterre ont des vertus diurétiques. L’épine vinette et le radis noir régulent les troubles intestinaux et biliaires. L’artichaut régénère notamment les tissus hépatiques. L’origan et la busserole agissent en véritable antiseptique urinaire et intestinal. L’angélique stimule l’appareil digestif. La mélisse a un effet légèrement sédatif. Enfin, la pervenche, la sauge et le romarin limitent les agents pathogènes.



Stand D5 Janine Benoit - www.janinebenoit.com









