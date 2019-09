Article publié le 06/09/2019 à 01:00 | Lu 46 fois Salon Zen : des produits venus d'ailleurs A l’occasion de Salon Zen, le salon dédié à l’épanouissement personnel et l’art de vivre qui se tiendra à Paris du 26 au 30 septembre prochain pour sa 32ème édition, revenons plus en détail sur le monde et ses ressources parfois endémiques qui recèlent des trésors pour notre bien-être. C’est le cas de l’algue Klamath, des fleurs du Bush Australien ou de la bave d’escargot dont les propriétés méritent de s’y arrêter. Porte Champerret.

Klamath, la microalgue de l’Oregon

L’algue Klamath pousse exclusivement dans le lac Upper Klamath en Oregon (USA). Les caractéristiques géographiques et géologiques de ce lac (altitude, ensoleillement, sédiments volcaniques) permettent à cette microalgue de concentrer une grande quantité de micronutriments, d’oligoéléments et d’antioxydants.



Elle comprend également des substances biologiquement actives comme la phényléthylamine (neuromodulateur), des polysaccharides (système immunitaire) et des composés agissant sur les cellules souches.



Ces propriétés lui permettent d’avoir des actions spécifiques sur le psychisme (meilleure humeur, plus grande clarté mentale), sur la capacité de régénération et sur l’immunité.



Stand G17 Dieti-Natura - www.dieti-natura.com

Stand F22 Dominique Boulay LTD - www.dominiqueboulay.com

Stand D20 Nature et Beauté - Cleyet Merle - https://nature-et-beaute.com

Stand E17 Sol Semilla - www.sol-semilla.fr



Les fleurs du bush australien

Source Claire a créé toute une gamme de cosmétiques « Bush Love System » à partir d’élixirs de fleurs issues du Bush Australien. Les plantes aux qualités exceptionnelles ont été cueillies dans leur habitat naturel, de manière écologique, et dans des régions non polluées d’Australie. Brumes, crèmes de nuits ou nettoyantes, laits corporels, gels apaisants, ou soins hydratants… mêlent bienfaits et exotisme pour un visage et un corps apaisés.



Parmi eux, le composé « Floral Urgence », soin hydratant quotidien, s’utilise lorsque la peau ou le teint ont besoin d’un coup de pouce surtout lors de périodes soumises aux pressions, aux turbulences émotionnelles, à la tristesse ou au deuil, ou lors des petites ou grandes urgences de la vie.



Il est composé d’Angelsword, Crowea, Dog Rose of the Wild Forces, Fringed Violet, Grey Spider Flower, Spinifex, Sundew et Waratah. Son action hydratante est idéale lorsqu’un soin intensif est nécessaire. Il illumine les peaux ternes et fatiguées, soutient les peaux sensibles et assure un soin cutané intensif.



Stand C1 Source Claire - www.source-claire.com



La bave d’escargot made in France

La marque Mlle Agathe propose des produits cosmétiques composés des principes actifs issus de la bave d’escargot récoltée à la main dans le respect de l’animal. C’est dans ce mucus que l’on retrouve le maximum d’ingrédients nécessaires au bien-être de la peau (allantoine, collagène, élastine, acide glycolique, vitamines, antibiotique naturel, etc.).



La bave d’escargot présentée sous forme de crème cosmétique est organique, naturelle et hypoallergénique. Elle ne contient pas de colorant, n’est pas grasse et s’absorbe rapidement. Son efficacité a été prouvée pour : les cicatrices, les brûlures, les taches de la peau, les verrues, les rides, l’acné, les vergetures ou les petites coupures.



Le laboratoire est implanté dans les Pays de la Loire, sur un site de production de haute qualité environnementale. Selon les principes d’éco-conception des produits, l’entreprise réalise un sourcing exceptionnel afin de garantir le fait que chacun des ingrédients rentrant dans la fabrication des produits soit individuellement bio-sourcé.



Ainsi, tous les produits cosmétiques Mlle Agathe reposent sur une synergie de plantes, d’huiles végétales et de cire végétale travaillées dans le respect de l’homme, de la nature et bien sûr de l’animal.



Stand D24 GP Diffusion - Mlle Agathe - www.mlle-agathe.fr









Dans la même rubrique : < > Salon Zen : intestin et foie, quand c'est le ventre qui gouverne ! Salon Zen : l'ASMR à l'honneur