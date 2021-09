Article publié le 03/09/2021 à 01:00 | Lu 59 fois Salon Zen 2021 : reconstituer sa peau





A l’heure où la France amorce un retour à une vie normale (enfin presque), nombreux sont ceux qui ont profité des périodes de confinement pour réfléchir sérieusement sur leur vie, à leurs aspirations, à leurs besoins. L’envie de vivre pleinement, de s’accomplir, de se réaliser en prenant en compte ses désirs profonds en se libérant du regard de l’autre, s’est fait d’autant plus sentir que chacun a eu le temps et l’espace nécessaires pour se remettre en question. Dans ce contexte, l’édition 2021 du Salon Zen se fera sous le signe de la reconstruction et du renouveau. Du 30 septembre au 4 octobre 2021.

Miroir de nos ressentis, la peau nécessite une attention particulière et quotidienne. Pour cela, quoi

de mieux que des crèmes naturelles pour l’hydrater, l’assouplir et la retendre ou des masques qui la

débarrasseront des impuretés accumulées.



N°13 Le Baume de Sébastopol

Dernier né des Baumes de Sébastopol de Jean Raillon, le N°13 est issu de la synergie de 13 huiles

végétales ou essentielles bio permettant de lutter contre le desséchement de la peau, les irritations,

les démangeaisons… Riche en acides gras essentiels, l’huile de sésame bio régénère et assouplit la

peau, tandis que le beurre de karité bio hydrate et nourrit.



L’huile de ricin adoucit la peau et le squalane végétal (olive) assure une peau douce et soyeuse. Côté huiles essentielles, le romarin antioxydant revitalise, le lavandin régénère, la rose musquée répare tandis que la nigelle régénère et nourrit la peau tout en renforçant la barrière cutanée. Enfin, le N°13 possède des propriétés antibactériennes grâce au tea tree et antiseptiques avec le bois de cade qu’il contient. Cette crème peut s’appliquer sur le corps et le visage.



Le Baume Douceur à l’huile de coco et au calendula bio

Les petits aussi ont le droit à la douceur d’une crème hydratante, légèrement parfumée, dont 99,85%

des ingrédients (moins l'eau et les minéraux) sont issus de l'agriculture biologique. Il contient de l’huile de coco aux nombreuses vertus hydratantes et apaisantes pour les couches supérieures de l’épiderme.



Le calendula, issu d’un macérat de fleurs de soucis, est réputé pour ses propriétés réparatrices, régénérantes et apaisantes. Huile d’amande douce, cire d’abeille et vitamines A et E complètent la composition.



En plus d’être formulé pour les peaux fragiles, les peaux irritées ou sujettes aux tiraillements des tout-petits ou des plus grands, ce baume offre aussi douceur et brillance

aux cheveux fragiles, ternes, cassants ou très frisés.



Masque ayurvédique purifiant à l’arjuna

Présenté dans un flacon poudreur, ce masque est un Lepa (cataplasme de plantes) issu d’une formule authentique ayurvédique. Pouvant s’utiliser une fois par semaine. Il exfolie et nettoie les peaux normales à sèches sans les agresser tout en leur apportant de l’éclat. Grâce à son effet tenseur, il prévient le processus de vieillissement cellulaire, tout en donnant une peau douce et nette.



Il se compose de lens esculenta (lentille) dont l’apport de protéines nourrit et adoucit la peau, de rubia cordifolia, plante utilisée pour fluidifier la circulation et éliminer les toxines, de santalum album, plante calmante et rafraîchissante, de symplocos racemosa ou lodhra qui est astringente, et d’aplotaxis auriculata. Il contient également de la garance pour un effet « bonne mine ». Ce produit 100 % naturel

convient aux végétaliens.



Poudre d'Argile Rose - Anti Rougeurs

Excellent remède contre les rougeurs dédié aux peaux sensibles, ce soin réparateur mélange deux

argiles (rouge et blanche) produites en Tunisie.



Comme toutes les argiles, elles sont absorbantes et adsorbantes afin de se débarrasser de toutes les impuretés. Devenu rose, cette argile est réparatrice et cicatrisante. Riche en oligo-éléments, elle purifie la peau et le cuir chevelu en douceur.



Elle est également excellente pour raviver les couleurs d'une peau terne. Mélangée avec de l’eau, cette argile peut s’appliquer sur le visage, le corps ou les cheveux en couche épaisse pendant environ 10 minutes. Lorsque la pâte sèche, il suffit de rincer abondamment à l'eau et d’hydrater.



Le Salon Zen (300 exposants pour 20 ou 30.000 visiteurs attendus) accueillera à la rentrée à Paris dans le 17ème arrondissement, seize personnalités qui proposeront des pistes pour débuter une reconstruction positive.









