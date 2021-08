Article publié le 30/08/2021 à 01:00 | Lu 154 fois Salon Zen 2021 : quand la nature participe à notre reconstruction





A l’heure où la France amorce un retour à une vie normale (enfin presque), nombreux sont ceux qui ont profité des périodes de confinement pour réfléchir sérieusement sur leur vie, à leurs aspirations, à leurs besoins. L’envie de vivre pleinement, de s’accomplir, de se réaliser en prenant en compte ses désirs profonds en se libérant du regard de l’autre, s’est fait d’autant plus sentir que chacun a eu le temps et l’espace nécessaires pour se remettre en question. Dans ce contexte, l’édition 2021 du Salon Zen se fera sous le signe de la reconstruction et du renouveau. Du 30 septembre au 4 octobre 2021.

Plantes, champignons, algues, oligo-éléments… Les ressources naturelles nous accompagnent quotidiennement dans la reconstruction de notre cycle énergétique. Elles participent à notre mieux-être en ayant un effet positif sur notre immunité ou en nous apportant les ressources nécessaires pour rebooster notre organisme.



L’ortie piquante

L’ortie piquante est une plante aromatique reminéralisante et riche en minéraux tels que le fer, le zinc, le calcium, le potassium, la silice, la chlorophylle, mais aussi de nombreuses vitamines : A, B, C, K. Véritable booster d’énergie, elle s’utilise quotidiennement (1 cuillère à café par jour) dans les soupes,

salades… et dans le cadre d’une alimentation équilibrée.



L’Hui shu hua – Maïtake pour redonner tonus

Le Maïtaké ou Hui shu hua est un champignon employé en cuisine asiatique et en médecine traditionnelle pour ses propriétés fortifiantes. On lui prête de nombreuses vertus dont celles dues aux polysaccharides (glucides complexes) qu’il contient et qui auraient un effet bénéfique sur le système immunitaire. Il protégerait ainsi des attaques pathogènes et participerait à un regain de tonus.



La phycocyanine

La spiruline fabrique la phycocyanine, association d’une protéine et d’un pigment naturel de couleur bleue, une couleur particulièrement rare à l’état naturel. Elle est à l’origine des nombreuses propriétés de la spiruline et extraite de cette dernière, la phycocyanine serait 6000 à 7000 fois plus efficace.



Ses qualités sont multiples : elle stimule la fabrication des cellules souches et la physiologie de toutes les lignées cellulaires sanguines. Elle facilite l’effort et récupération musculaire (EPO naturelle). Elle réduit la fatigue et le vieillissement cellulaire. Elle contribue à diminuer les désagréments liés à l’inflammation chronique. Elle soutient le système immunitaire et participe à la régulation de tous les systèmes biologiques



La phycocyanine est adaptée à tous et se prend généralement en cure de 3 mois, le temps d’informer

efficacement le corps sur plusieurs cycles cellulaires.



Le silicium, l’atout pour la peau et les os

Oligoélément indispensable à l’organisme, le silicium contribue à la structure des tissus conjonctifs présents dans l’ensemble du corps (peau, os, muscles, vaisseaux sanguins, cartilages, articulations, tendons, etc.).



En stimulant la formation de collagène et en maintenant une hydratation des tissus, il participe à tonifier et raffermir la peau. Il permet aussi de mieux fixer le calcium d’où son action essentielle dans la minéralisation des os et, donc, la souplesse des articulations.



Enfin, sa présence dans la kératine agit sur la densification des cheveux et sur l’obtention d’ongles moins cassants. Seule ombre au tableau, notre corps ne le fabrique pas et à besoin de l’absorber pour le stocker via des eaux minérales, des céréales complètes, des plantes (ortie, bambou, prèle…), certaines boissons (café, thé, bière), des fruits (bananes, dattes), etc.



Le miel de Manuka

Doux et parfumé, le miel de Manuka, arbrisseau de Nouvelle-Zélande et d’Australie, possède de nombreuses vertus antibactériennes et cicatrisantes. Cela est dû à la molécule active qu’il contient : le méthylglyoxal. Pour être réellement efficace, sa teneur en méthylglyoxal doit être d’au-moins 100

mg/kg.



Pris quotidiennement en dehors des repas, ce miel, qui peut être utilisé en interne comme en externe, va aider à stimuler l’organisme et à renforcer les défenses immunitaires. Il peut être consommé par tous dès l’âge d’1 an, sans aucun effet secondaire et ce, même en cas de prise de médicaments ou de problèmes de santé (diabétiques pas plus de 2 cuillères à café par jour).



Le Restructurant

Le Restructurant de Guayapi est une vraie recharge naturelle qui associe différentes plantes et algues. Le warana, un dynamisant physique et cérébral sans effet d’excitation ni d’énervement. Ce fruit (dont on utilise le noyau) augmente les performances cognitives, aide à entreprendre, se concentrer, mémoriser et aide à contrôler son poids. L’acérola, petite cerise du Brésil très riche en vitamine C aidant à lutter contre la fatigue.



La spiruline, une microalgue possédant des vertus immunostimulantes par ses apports en protéines, minéraux (dont le fer) et chlorophylle. Et le wakamé, une algue marine fournissant des oligo-éléments et des acides gras essentiels. Antioxydante, cette algue complète la spiruline avec des acides aminés soufrés. 3 à 4 cures par an peuvent être pratiquées en utilisant 4 à 6 comprimés par jour, le matin au petit déjeuner, pendant 20 jours.



Les quantiques olfactifs

Les laboratoires Deva et Herbes & Traditions ont mis en commun leur expertise des huiles essentielles pour créer une nouvelle gamme d'olfactothérapie unique et innovante, résultat de quelques centaines d'heures d'exploration olfactives, menées par Christian Eloy et par un comité d'experts en aromathérapie et olfactothérapie.



Les Quantiques olfactifs sont des synergies à respirer, 100 % pures et bio, accompagnant le développement personnel et la vie quotidienne. Parmi cette gamme, le Quantique olfactif « Agir, Prendre sa vie en main » combine des huiles essentielles bio d'épinette noire, orange douce, laurier noble, eucalyptus radié, gingembre, cannelle écorce, cardamome et origan. Il s’utilise en respiration (inspiration et expiration avec le flacon à 5 cm du nez) ou en diffusion (durant 20 minutes).



Le Salon Zen (300 exposants pour 20 ou 30.000 visiteurs attendus) accueillera à la rentrée à Paris dans le 17ème arrondissement, seize personnalités qui proposeront des pistes pour débuter une reconstruction positive.









