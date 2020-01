Article publié le 31/01/2020 à 04:34 | Lu 76 fois Salon Rétromobile 2020 : la passion automobile est encore parisienne ! Chaque année, les passionnés ou les simples amateurs ont rendez-vous à la porte de Versailles au salon Rétromobile. Cette année sera particulière. En effet le créateur de cet événement, le mot prend ici tout son sens, Marc Nicolosi, ne sera plus dans les allées.

Comme toujours les grands marchands viendront avec de superbes pièces tandis que les acheteurs les plus célèbres chercheront la perle rare. Grand amateur et collectionneur avisé Richard Mille exposera sur son stand quelques pièces rares de sa collection.



Après les Formule 1 à transmission intégrale, il consacre son stand aux Mc Laren GT. Nul doute que l’on fera quelques découvertes. Il convient de souligner que Richard Mille propriétaire de la marque de montre éponyme a l’extrême élégance de ne pas utiliser son espace pour exposer ses montres. Sa présence est purement passionnelle. Cela mérite d’être souligné.



Parmi les nombreux pôles d’attractivité de ce salon nous avons relevé la superbe exposition de prototypes réalisés chez le carrossier Bertone ainsi que l’intéressante proposition de Catawiki qui fera visiter l’espace réservé aux voitures vendues à moins de 25 000 euros. Une bonne idée pour faire ses premiers pas dans l’automobile ancienne.



La collection Bertone de l’Automotoclub Storico Italiano

L’Automotoclub Storico Italiano acquiert la collection historique de la Carrozzeria Bertone le 28 septembre 2015 en participant à la vente aux enchères qui a eu lieu après la faillite de la société dans le cadre de la procédure judiciaire engagée.



Cette collection comprend 79 pièces incluant des véhicules complets et en état de marche, des châssis et des modèles de style et est aujourd’hui exposée au public au Musée Volandia de l’aéroport de Milan Malpensa.



Pour son édition 2020, le Salon Rétromobile consacre une exposition thématique dédiée à la marque Bertone, en partenariat avec l’Automotoclub Storico Italiano, et met en avant 10 prototypes extraordinaires réalisés entre 1969 et 2001: la Runabout Autobianchi (1969), la Suzuki Go (1972), la Citroën Camargue (1972), la Ferrari Rainbow (1976), la Volvo Tundra (1979), la Chevrolet Ramarro (1984), la Citroën Zabrus (1986), la Lamborghini Genesis (1988), la BMW Pickster (1998) et l’Opel Filo (2001).



Ces voitures, dont la valeur totale avoisine les 2 millions d’euros, ont obtenu une autorisation spéciale du ministère des Biens et Activités Culturels, qui leur a permis de quitter temporairement les frontières italiennes, compte tenu de l’importance de l’événement et de sa portée mondiale.



Une voiture de collection à moins de 25 000 euros : un rêve à la portée de la plupart des budgets

A l’occasion du salon Rétromobile, Catawiki mobilise ses deux meilleurs experts : Manuel Garriga, journaliste auto et moto et Frederic Bortoloni, amateur de voitures classiques et sportives et collectionneur lui-même.



Tous les jours à 15h, ils animeront un « Walking tour » au départ du stand Catawiki G076 (pavillon 3). Ils feront découvrir à tous les participants, les 10 voitures les plus intéressantes à acquérir de ce pavillon dédié aux voitures d’une valeur inférieure à 25 000 euros.



Pendant ces visites, les experts Catawiki prodigueront des informations clés sur l’histoire de ces modèles ainsi que de précieux conseils pour déceler les perles rares lors d’une vente de voitures classiques.



Salon Rétromobile 2020

Mercredi 5 au Dimanche 9 Février 2020

Paris Expo Porte de Versailles – Pavillons 1, 2, 3

Mercredi et vendredi de 10h00 à 22H00, jeudi, samedi et dimanche de 10h00 à 19h00.

Entrée : 19 euros en pré-vente sur le site, 23 euros sur place, gratuit pour les enfants de -12 ans.













