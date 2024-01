Salon Bien Être et Médecine Douce : la 40ème édition démarre cette semaine à Paris Le fameux salon Bien-Être Médecine Douce Paris se décline autour de la prévention en santé au naturel au service du bien-être ! En tout, 21 conférences menées par des experts de la santé au naturel et, en écho avec l’actualité : la Napso-thérapie,la Spiro-thérapie, les mudra, l’hypnose, la sophrologie, la santé par le mouvement… En tout, 250 exposants du 1er au 5 février 2024 à la Porte de Versailles (hall 7.1).







Depuis quatre décennies, la mission de ce salon (particulièrement prisé par les seniors) est d’apporter un éclairage avisé sur la santé au naturel et sur le secteur du bien-être. Ce, par des approches traditionnelles mais également grâce aux dernières tendances.



Dans ce contexte, le fil rouge des nombreuses conférences de l’édition 2024 va se décliner autour de la prévention santé, au service du bien-être. Là encore, des thématiques typiquement seniors.



Après deux ans de pandémie, on le sait, le bien-être s’est largement développé. A ce titre, de plus en plus en plus de Français et notamment au-delà de 50 ans, sont bien conscients de l’importance de prévenir leur santé au naturel pour leur bien-être global.



D’une manière générale, le bien-être est assimilé au fait de prendre soin de soi, de se faire dorloter ou de faire une cassure avec son quotidien. Mais cela va bien au-delà d’un bain moussant, d’un soin visage ou d’un massage !



On le sait, avec le stress de la pandémie et parfois du télétravail, les problèmes familiaux ou de santé, le curseur s’est déplacé. Prendre soin de soi est avant tout un moyen de survie voire, d’auto-prévention.



Aujourd’hui, la prévention en santé est conçue comme un mode de vie et s’intègre dans tous les aspects de la vie quotidienne.



Par une alimentation saine et préventive, par des relations humaines renforcées et constructives, par un sommeil de qualité (la napso-thérapie), par une nouvelle façon de respirer (la spiro-thérapie), par une activité physique régulière (la santé en mouvement) et par les médecines complémentaires comme l’hypnose ou la sophrologie.



Pendant les 5 jours du salon Bien Être Médecine Douce, les visiteurs (25.000 sont attendus) assisteront à un vaste tour d’horizon des nouvelles tendances ou approches traditionnelles en santé au naturel pour en faciliter la compréhension et l’utilisation. Les conférences sont animées par des têtes d’affiche.



