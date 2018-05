Saint-Herblain : Espace & Vie inaugure sa 9ème résidences services pour seniors

À quelques minutes du centre-ville de Nantes, cette résidence offre une vue imprenable sur le parc de la Chézine. Face à de magnifiques cèdres du Liban, elle se trouve dans un ensemble résidentiel calme et généreusement boisé, à proximité des services et des commerces (point primordial pour assurer le succès d’une telle structure).



Autre point important : la résidence bénéficie également de nombreuses liaisons de transports avec le bus, le tramway, la gare TGV et le périphérique nantais. Comme toujours, elle dispose aussi d’espaces collectifs permettant aux seniors de vivre en toute autonomie mais ensemble en fonction de leurs besoins et de leurs habitudes : accueil, salle d’animation, espace forme et détente, espace beauté, restaurant, salle de restaurant dédiée aux familles…



« Notre objectif est d’apporter de la sérénité aux aînés et à leurs proches grâce à notre expérience du service à la personne et à notre personnel issu du secteur médico-social » explique Laurent Guillet, dirigeant du Groupe Espace & Vie. Et de poursuivre : « nous souhaitons apporter une solution viable et pérenne au boom démographique à venir dans la population des aînés. »



Dans la pratique, ces 83 appartements (T1bis et T2) sont desservis par deux ascenseurs ; ils disposent d’un balcon ou d’une loggia extérieure prolongeant la vue sur la nature environnante. La terrasse plein sud du restaurant participe à la convivialité et au confort de ce lieu de vie dédié au bien-être des aînés et qui s’intègre parfaitement à l’esprit du nouveau quartier Bagatelle.



Comme toutes les résidences-services, celle d’Espace & Vie propose toute une palette de services à la pour ses résidents : personnel présent 24h/24 ; bracelet d’appel d’urgence ; coordination médicale pour organiser vos rendez-vous et gérer la livraison des médicaments ; animation quotidienne pour vous divertir et partager ; accès à l’espace détente pour garder une bonne condition physique ou se relaxer ; aide administrative pour simplifier les démarches et la gestion du courrier ; entretien hebdomadaire du logement ; et enfin, assurance habitation et responsabilité civile.



D’autres services à la carte sont aussi proposés : restauration réalisée sur place par un chef ; aide à la personne pour vous assister au quotidien ; blanchisserie ; espace coiffure-beauté ou encore séances de pédicure ou de kinésithérapie ; et bien d’autres services en fonction de vos besoins.



Informations pratiques

Espace & Vie Saint-Herblain, 16 rue du Danube

44800 Saint-Herblain