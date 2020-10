Article publié le 08/10/2020 à 09:07 | Lu 115 fois Saint-Brice-Courcelles : 55 logements seniors livrés près de Reims





Le groupe immobilier d’habitat social Plurial Novilia, vient d’inaugurer à Saint-Brice-Courcelles (Marne), 55 logements locatifs adaptés aux seniors (du studio au 4 pièces) avec balcon ou terrasse. Détails.

Situé rue du 4 août 1789 à Saint-Brice-Courcelles, commune de 3.500 habitants située juste à côté de Reims, ce programme démarré en 2017 se compose de 55 logements locatifs (du studio au 4 pièces répartis sur 2 cages de chaque côté du hall d’entrée).



L’ensemble des logements est pourvu d’un balcon ou d’une terrasse, et 2 logements disposent quant à eux de vérandas. Au sous-sol, le parking comprend de 48 places, dont 15 sont boxées et une réservée à une voiture électrique en autopartage.



Au rez-de-chaussée, un local commun avec WC en libre accès et un espace cuisine permettent aux résidents de se retrouver et de partager des moments de convivialité. Au premier étage se trouve une terrasse commune pourvue de jardinières est aussi accessible à tous. Là encore, il s’agit de favoriser les retrouvailles et les échanges entre voisins.



Au sein de la résidence, un employé d’immeuble à mi-temps se tient à la disposition des locataires et contribue au bien vivre ensemble. Enfin, des ateliers gratuits se dérouleront chaque semaine, animés par Verveine Citron, organisme agréé de services à la personne.



D’un point de vue architectural, du zinc, de la brique et du bardage bois composent la façade, alors que le zinc offre à la toiture une étanchéité optimale.



Afin de répondre aux enjeux de mixité sociale et intergénérationnelle au sein de ce quartier verdoyant, deux autres résidences construites par le même groupe devraient voir le jour courant 2021 : Fleur de l'Isle et Belle Isle, proposant chacune 21 logements en accession à la propriété.



Rappelons que depuis plusieurs années, Plurial Novilia multiplie les projets d’habitat adapté pour tous les publics, et notamment les seniors. Dans un contexte global de vieillissement de la population, les recettes d’hier ne correspondent plus aux attentes d’aujourd’hui, et c’est l’ensemble de la conception et de la réalisation qui est en train de faire sa révolution.









Dans la même rubrique < > Comment souhaite-t-on vivre chez soi quand on avance en âge ? Provence : une résidence seniors à Vitrolles pour 745 euros par mois Accessibilité : les douches à l'italienne seront obligatoires à partir de l'année prochaine dans le neuf