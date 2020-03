Article publié le 11/03/2020 à 09:25 | Lu 77 fois SOS Ménopause : le Dr Anna Cabeca vous aide à soulager les symptômes (livre) Les éditions Thierry Soucar vont publier le 2 avril prochain, SOS Ménopause, pour soulager les symptômes de la ménopause (383 pages, 22 euros), la traduction du best-seller de la gynécologue américaine, le Dr Anna Cabeca, spécialisée dans la médecine intégrative et anti-âge.

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, cet ouvrage du Dr Anna Cabeca intitulé SOS Ménopause, pour soulager les symptômes de la ménopause (The Hormon fix en anglais) qui, comme son nom l’indique, vise à aider les femmes à vivre ce moment de leur vie.



Pour rappel, la ménopause est l’arrêt du fonctionnement ovarien, donc de la fin définitive des règles chez la femme. Etape inévitable dans la vie d’une femme (aux alentours de l’âge de 50 ans) la ménopause est surtout connue pour ses symptômes : fatigue, gain de poids, bouffées de chaleur, brouillard mental, sautes d’humeur, baisse de la libido, insomnies, douleurs articulaires…



Est-ce une fatalité ? Non ! Les recherches et l’expérience du Dr Anna Cabeca auprès de milliers de patientes montrent qu’il existe un moyen rapide et non pharmaceutique de soulager ces symptômes de façon spectaculaire et permanente.



L’auteur nous livre dans ce guide de nutrition et de mode de vie, les changements à opérer dans son alimentation avec son programme « cétogène alcalinisant », les habitudes à modifier (sommeil, stress, activité physique…), les médicaments à bannir, les compléments alimentaires qu’il faudrait prendre...









