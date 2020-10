Article publié le 13/10/2020 à 01:00 | Lu 68 fois SEB : Includéo, une nouvelle gamme de produits adaptée aux seniors





Voici une information particulièrement intéressante pour les clients seniors : en effet, l’entreprise d’électroménager SEB vient d’annoncer le lancement d’Includéo, une toute nouvelle gamme de produits -plus légers et plus ergonomiques- s’adressant plus spécifiquement aux personnes âgées et/ou handicapées. Détails.

On se souvient du fameux slogan : SEB c’est bien. Eh bien effectivement, c’est bien ! En effet, la grande marque d’électroménager française (leader dans son secteur d’activité) vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle gamme de produits baptisée Includéo -marque Téfal-, qui s’adresse principalement aux personnes âgées et/ou confrontées à un handicap.



Au catalogue de cette gamme au design inclusif, de couleur noire et bronze et qui sera commercialisée à partir de l’année prochaine : une bouilloire, un grille-pain et une machine à café. Bref, les accessoires que l’on utilise au quotidien dans notre cuisine. Mais qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins des utilisateurs vieillissants.



Dans la pratique, ces produits destinés aux ainés ne sont absolument pas stigmatisants. Ils ressemblent à des produits « normaux ». Ils sont en revanche plus légers et plus ergonomiques autant pour les droitiers que pour les gauchers. Les indications sont également présentées dans des caractères agrandis pour aider leur lecture. Quant au grille-pain, il est muni d’une pince !



D’ailleurs, on le sait, un produit de ce type bien pensé, s’adresse non seulement directement à sa cible -en l’occurrence, les ainés- mais convient également à tout le monde, tous âges confondus. Rappelons par exemple qu’à l’origine, la télécommande avait été conçue pour aider les personnes ne pouvant pas se déplacer à changer les chaines de leur télé !



Commercialisation prévue en mars 2021.







