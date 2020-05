Article publié le 13/05/2020 à 08:07 | Lu 139 fois Rubis : la nouvelle tablette Facilotab





Depuis 2015, la marque française Facilotab enrichit régulièrement son catalogue de tablettes destinées aux personnes âgées. La dernière en date, baptisée L+ Rubis est encore plus puissante que les autres et permet d’être connecté en un clin d’œil avec toute la famille. Compter 335 euros.

De nombreuses enquêtes indiquent que les ainés sont de plus en plus nombreux à utiliser les nouvelles technologies. Chaque jour, et encore plus en cette période de confinement, ils sont des millions à surfer sur les web, consommer, s’informer, se divertir, communiquer avec leur famille... On les appelle d’ailleurs en marketing, les « silver surfers ».



Toutefois, certains restent encore réticents à l’idée d’utiliser ces nouvelles technos… Souvent parce qu’ils ne se sentent pas vraiment capables de se mettre derrière un ordinateur ou une tablette numérique. C’est justement pour ces clients qu’a été imaginée la gamme de tablettes tactiles Facilotab ; des produits spécialement pensés pour les néophytes.



Dernière en date au catalogue ? Le modèle L+ Rubis qui vient d’être introduit sur le marché. A l’instar des autres modèles de la gamme, cette nouvelle tablette offre un environnement très intuitif où aucune fausse manipulation n’est possible. C’est toujours très rassurants pour les débutants.



Elle intègre par ailleurs de nombreuses spécificités (clavier alphabétique, puissants zooms, reconnaissance vocale, système anti-tremblement, police spéciale DMLA, classement automatique des photos), etc. Elle est de plus, totalement compatibles avec les applis Android du “Play Store”.



Visioconférence en famille (c’est important en ce moment), jeux (de l’art de continuer à faire fonctionner sa matière grise), démarches administratives (de plus en plus ne sont réalisables qu’en ligne), livraisons à domicile (surtout pendant le confinement), ou encore télémédecine (une grande tendance qui permet de pallier les déserts médicaux)... L’éventail des services est large.



Basée sur une architecture du constructeur Huawei, cette tablette offre de belles performances audiovisuelles, grâce à son processeur, ses 3 Go de mémoire vive, ses 32 Go de stockage, un écran HD en 1920 x 1200 et ses deux caméras (5 MP et 2 MP).



Cette tablette intègre une pochette de protection qui fait également office de support. Comme avec toutes les tablettes de la gamme, de l’assistance téléphonique est inclus, ainsi que l'accès gratuit aux mises à jour. Aucun abonnement est nécessaire, il suffit de se connecter à un réseau WiFi et c’est parti !









Dans la même rubrique < > Visioconférence : ayez les bons réflexes pour choisir et utiliser vos logiciels Illectronisme : une plateforme en ligne pour lutter contre la fracture numérique Neosilver : la plateforme qui connecte les retraités et leur permet de rester actifs