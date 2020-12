Article publié le 10/12/2020 à 01:00 | Lu 57 fois Rouges, blancs et effervescents : les vins bio de Wolfberger





La coopérative alsacienne propose désormais des cuvées bio avec une gamme de vins biologiques qui obéit à une logique de culture durable et de production respectueuse de l’environnement.





La coopérative propose le meilleur de ses différentes cuvées issues des vignes situées en terroirs biologiques. En plus de dix ans, Wolfberger a vu sa production de vins et de crémants bio augmenter régulièrement pour atteindre une part de vignobles de 55ha.



Dans un premier temps, Wolfberger propose un Crémant d’Alsace brut bio, un Pinot gris blanc bio de 2018 et un Pinot noir rouge bio 2018.



Conçu à partir d’un assemblage de cépages auxerrois, de chardonnay, de pinot blanc, gris et noir et de riesling, il a reposé entre 18 et 24 mois sur lattes et offre une robe jaune clair presque dorée. Un nez de fruits jaunes et de pêche s’accorde avec une bouche gourmande, structurée et rafraîchissante.



Sucré à 7g/l, ce brut conviendra parfaitement à l’apéritif ainsi que pour accompagner un dessert ou un goûter de fruits frais. Il est disponible au prix de 9,80 euros.



Si l’Alsace est connue pour l’excellence de ses vins blancs, on ne doit pas négliger pour autant ses rouges qui gagnent à être découverts.



Dans cette gamme bio, nous avons retenu un pinot noir bio de 2018. Une robe rouge vif, une bouche épicée et de fruits rouges, ce pinot noir s’accordera parfaitement avec des charcuteries comme des pâtés en croûte, des viandes grillées ou de belles assiettes de fromages persillés.



Le Pinot noir 2018 de Wolfberger est disponible au prix de 10,30 euros dans le réseau des cavistes ainsi que sur internet



Joël Chassaing-Cuvillier Rouges, blancs, effervescents, cette nouvelle gamme Wolfberger couvre l’ensemble de la production alsacienne.La coopérative propose le meilleur de ses différentes cuvées issues des vignes situées en terroirs biologiques. En plus de dix ans, Wolfberger a vu sa production de vins et de crémants bio augmenter régulièrement pour atteindre une part de vignobles de 55ha.Dans un premier temps, Wolfberger propose un Crémant d’Alsace brut bio, un Pinot gris blanc bio de 2018 et un Pinot noir rouge bio 2018.Conçu à partir d’un assemblage de cépages auxerrois, de chardonnay, de pinot blanc, gris et noir et de riesling, il a reposé entre 18 et 24 mois sur lattes et offre une robe jaune clair presque dorée. Un nez de fruits jaunes et de pêche s’accorde avec une bouche gourmande, structurée et rafraîchissante.Sucré à 7g/l, ce brut conviendra parfaitement à l’apéritif ainsi que pour accompagner un dessert ou un goûter de fruits frais. Il est disponible au prix de 9,80 euros.Si l’Alsace est connue pour l’excellence de ses vins blancs, on ne doit pas négliger pour autant ses rouges qui gagnent à être découverts.Dans cette gamme bio, nous avons retenu un pinot noir bio de 2018. Une robe rouge vif, une bouche épicée et de fruits rouges, ce pinot noir s’accordera parfaitement avec des charcuteries comme des pâtés en croûte, des viandes grillées ou de belles assiettes de fromages persillés.Le Pinot noir 2018 de Wolfberger est disponible au prix de 10,30 euros dans le réseau des cavistes ainsi que sur internet www.wolfberger.com Joël Chassaing-Cuvillier







Dans la même rubrique < > Comment faire plaisir à ses proches lorsqu'on est loin d'eux ? Champagne, c'est Noël en famille Des idées de cadeaux de Noël, gourmands ou non...