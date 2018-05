Article publié le 21/05/2018 à 01:00 | Lu 130 fois Rose-Marie Bato, 51 ans : élue Super Mamie 2018 Suite à la finale de l’élection de la Super Mamie France 2018 qui a eu lieu le 13 mai dernier à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), c’est Rose-Marie Bato, 51 ans, six enfants et quatre petits-enfants, Super Mamie du Pays Basque, qui a été élue Super Mamie France 2018, la 22ème déjà !

Le 13 mai dernier, quinze finalistes (des Super Mamies régionales) se sont retrouvées au Grand Casino de Forges-les-Eaux pour l’élection de la 22ème Super Mamie. Et pour l’édition 2018, c’est Rose-Marie Bato, 51 ans, maman de six enfants et grand-mère de quatre petits-enfants qui a remporté la couronne devant ses proches venus l’accompagner !



Rose-Marie adore confectionner des cakes et des brioches pour ses petits-enfants. C’est également une grande amatrice de football ! Le fait est que pendant des années, elle était responsable de la préparation des goûters de l’équipe de réserve du Pau Football Club dans lequel jouent ses fils et petits-fils. Aide-soignante de formation, elle n’a jamais exercé son métier. Elle a cependant été auxiliaire de vie dans une maison de retraite et cherche actuellement à s’occuper de personnes âgées.



Précisons que deux autres titres honorifiques ont été attribués, en effet Isabelle Charpentier de la Charente Maritime a reçu l’écharpe de la Super Mamie de la Solidarité et Gisèle Phung Van, celle de la Picardie celle de l’Elégance.



Si le concours est présenté par Sophie Darel et Fabienne Ollier, les Super Mamies sont élues par un jury composé d’artistes dont Francis Lalanne, Clémence et José de la Compagnie Créole, Danièle Gilbert, Sloane, Fabienne Thibeault, etc. ainsi que de Martine Bonino adjointe au maire de Forges et Dominique Préhu, grand reporter pour France Dimanche.



Créé en 1996 grâce à la volonté d’une femme, Fabienne Ollier, le concours de Super Mamie a pour vocation de rendre hommage aux mamies « nouvelle génération », dynamiques et débordantes de joie de vivre. Des femmes qui ont su, tout au long de leurs parcours, trouver un équilibre entre leur vie familiale et leurs activités sociétales (bénévolat, engagement humanitaire, etc.).



Rappelons que ce concours très grand public est l’occasion, dans nos sociétés parfois trop superficielles, de retourner aux « vraies valeurs » et de permettre à des enfants et à des petits enfants de mettre en lumière, sur scène, ces femmes extraordinaires, en leur réservant des surprises et des témoignages pleins d’amour et d’émotions !