Article publié le 06/09/2018 à 02:09 | Lu 163 fois Ricinctura : une ceinture anti-inflammatoire à l'huile de ricin Voici une alternative intéressante pour tous ceux qui souhaitent soulager leurs douleurs de manière alternative. En effet, Ricinctura est une ceinture en coton spécialement conçue pour faciliter l’apposition de cataplasmes d’huile de ricin sur l’abdomen ou le bas du dos.

On connait tous la fameuse huile de ricin, originaire d'Afrique tropicale et fabriquée à partir de la plante du même nom. Elle est généralement utilisée en cosmétique dans les soins des cheveux, des cils et des ongles. Très riche en acides gras et en vitamine E, elle est aussi employée afin de soulager les petits problèmes de peau. Certains l’appliquent même comme anti-rides ou anti-cernes.



Mais l’huile de ricin, appliquée localement, permet également d’apaiser certaines douleurs, notamment en cas d’arthrose ou d’arthrite. Un vrai « remède de grand-mère » ! C’est pour ces bénéfices anti-inflammatoires que la créatrice Gisèle Barnades (issue du prêt-à-porter) a décidé de créer une ceinture pour cataplasme d’huile de ricin.



Après avoir pris connaissance des travaux du docteur Cayce et du docteur Mc Garey, Gisèle s’est lancée dans la confection de cet accessoire « made in France ». L’idée de base étant de faciliter l’apposition de cataplasmes d’huile de ricin (sur le bas du dos ou sur l’abdomen) dont l’efficacité est optimisée par la régularité des utilisations et la chaleur.



Fabriquée intégralement en France dans un coton biologique par un atelier d’artisanat textile social et solidaire, la ceinture se décline en différentes tailles du 34 au 48 et peut être déclinée sur-mesure. Elle peut accueillir une bouillotte facilitant la pénétration des principes actifs et optimisant le confort et l’apaisement. Une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent limiter l’utilisation des anti-douleurs. A partir de 65 euros.









