RheelaxX : une semelle contre l'aponévrosite plantaire du talon Face à l'épine calcanéenne, une pathologie douloureuse et souvent invalidante qui affecte le talon et s'aggrave avec la tension de l'aponévrose plantaire, chaque pas peut devenir une épreuve. Cette douleur lancinante, ressentie surtout au lever ou après une période de repos, peut perturber les activités quotidiennes et compromettre la qualité de vie. C’est pour s’attaquer à ce problème de santé qu’a été créée la semele RheelaxX.

aponévrose plantaire , source principale des douleurs de talon.



Ce produit se distingue par sa double action : un effet mécanique qui diminue la pression de contact au niveau du talon et un effet musculaire qui réduit la tension de l'aponévrose plantaire, abordant ainsi directement la cause de l'inflammation.



Son avantage : il ne s’utilise que du côté douloureux, ainsi, une seule semelle suffit .



Cette approche permet à cette semelle de se positionner non seulement comme une réponse immédiate aux douleurs, mais aussi comme une véritable avancée dans le traitement des affections plantaires.



Ce qui différencie principalement cette semelle de ses concurrents ? Sa finesse. Contrairement aux semelles orthopédiques classiques, souvent encombrantes et limitées à certains types de chaussures, cette semelle est si fine qu'elle peut être portée avec une large variété de chaussures .



Ainsi, cette adaptabilité permet aux utilisateurs de profiter d'un confort sans compromis, peu importe leur choix de chaussures.



En un an et demi, cette solution est déjà présente dans 200 pharmacies en France mais également en Belgique et en Suisse, ainsi que dans les magasins de chaussures et de sport. Cette semelle a également remporté des prix tels que le concours Top Santé dans la catégorie parapharmacie et la médaille d'argent au concours Lépine dans la catégorie santé.







Informations pratiques

Durée de vie : 9 à 12 mois

Entretien : lavable à l'eau

Normes Qualité et Sécurité : Déclaration de conformité à la directive européenne REACH 1907/2006 (sécurité de la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans l’industrie européenne)

Composants : Doublure supérieure en microfibre respirante, gel latex SBR, support inférieur étanche avec autocollant rond

Talon en mousse de latex avec doublure supérieure et support étanche

Prix : 35 €

Publié le 18/06/2024







