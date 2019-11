Article publié le 20/11/2019 à 01:00 | Lu 110 fois "Rêves de seniors" : quand Jean-Pierre, 85 ans, rencontre Thomas Pesquet Voici une belle initiative lancée le 15 novembre dernier par les équipes de Silver Alliance, société spécialisée dans les services à domicile pour personnes âgées. Le concept ? Offrir à des ainés, la possibilité de réaliser leur rêve. Certes, il s’agit d’une opération marketing, mais l’idée reste bonne.

On connaissait le principe pour des enfants malades qui souhaitaient réaliser le rêve de leur vie… Désormais, ce concept est également appliqué aux personnes âgées grâce à cette opération baptisée « Rêves de seniors » mise en place le 15 novembre dernier par ce spécialiste de l’aide à domicile.



Plus concrètement, il s’agit de permettre à des ainés de réaliser le rêve de leur vie. Comme le souligne Benjamin Zimmer patron de Silver Alliance : « C’est bien connu, il n’y a pas d’âge pour rêver et ce n’est pas parce qu’on a déjà parcouru une bonne partie de sa vie que l’on doit s’interdire d’avoir encore des rêves, au contraire ! (…) C’est pourquoi nous avons eu l’idée de lancer l’opération « rêves de seniors ». Sur chaque salon, lors de chaque conférence, dans tous les territoires, nous recueillerons des dizaines, voire des centaines de rêves de seniors et nous ferons tout pour leur donner vie ! ».



Le rêve de Jean-Pierre, 85 ans, était de rencontrer le spationaute français Thomas Pesquet… Et grâce à cette opération, il y est parvenu le 29 juillet dernier. Il a pu échanger quelques mots avec son « héros » au sortir de sa conférence sur son aventure spatiale : « Ce fut un moment inoubliable ! Jamais je n’aurais pensé serrer un jour la main d’un brillant astronaute français ! ».



Où et quand déposer ses rêves : les personnes âgées qui le souhaitent ont la possibilité de déposer leur rêve auprès de l’équipe Silver Alliance, au village/stand Silver Alliance à :

- Lyon : Le 21 et 22 novembre lors du salon Horizon Seniors, - Marseille : Le 15 novembre lors du salon des Seniors, - Nantes : Le 21, 22 et 23 novembre, lors du Forum des Seniors, - Paris : Le 26 novembre lors du salon Silver Eco Expo. Et à partir de 2020, sur le internet de Silver Alliance : www.silveralliance.fr











